Gobierno Nacional se pronunció sobre denuncia de acoso en delegación de COP27

En el seno del Gobierno Nacional hay cierta indignación por las "malinterpretaciones" que pudo haber tenido el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que informa que dos miembros de la delegación colombiana presentes en el COP-27 fueron desacreditadas por los organizadores del evento por presunto acoso sexual.

La Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) notificó a la Cancillería sobre la denuncia de dos personas y que mientras la investigación sigue su curso, fueron devueltas de la gira del presidente Gustavo Petro en Egipto y parte de Europa.

El comunicado no precisa nombres ni roles de los dos acusados, por lo que las especulaciones salieron a flote en redes sociales, principalmente, vinculándolos a miembros del Gobierno. in embargo, el mismo mandatario nacional salió a aclarar la situación y aseguró que no se trata de ningún funcionario público o de alguien vinculado al equipo de la presidencia de la República.

Gobierno Nacional aclara denuncia de acoso en COP27

"Esto es una calumnia. La presidencia no tiene delegados. Y las personas que fueron acusadas no son no de la presidencia, ni funcionarios públicos", manifestó Petro en su cuenta de Twitter.

En mayor detalle, Alfonso Prada, ministro del Interior, se pronunció también en la misma red social y aclaró que toda la delegación colombiana presente en el COP-27 consta de "201 personas entre funcionarios del gobierno, sociedad civil, empresarios y representantes de otras ramas del poder".

"Las acusaciones no están relacionadas con funcionarios del gobierno, ni menos con miembros de la delegación presidencial. Cualquier información en contrario es difamatoria", añadió.

Un denunciado no viajó a la COP27

Respecto a la identidad de las dos personas señaladas, Prada reveló que solo conocen el nombre de una de ellas, quien además "no viajó nunca a la COP27, por lo que pudieron utilizar credenciales de colombianos ilegalmente".

Y continuó: "Solo cuando la Secretaría COP27 nos reconfirme nombres y verifiquemos la plena identidad de las personas, y que en realidad sean colombianos y hayan participado de los hechos, haremos pública la demás información, de conformidad con la ley".

Por último, Alfonso Prada ratificó que el "gobierno rechaza en forma contundente cualquier conducta que irrespete o agrega a la mujer y atente contra sus derechos y libertades en cualquier parte del mundo".