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Hombre le prendió fuego a la vivienda donde estaba su expareja con sus hijos en Bucaramanga

La mujer y los dos menores se encuentran recuperándose por la inhalación del humo, aunque no presentaron quemaduras.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 05 de 2026
12:32 p. m.
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Las autoridades en Santander investigan un incendio ocurrido en una vivienda que habría sido provocado por un hombre con la intención de quemar a su expareja.

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El hecho sucedió en el barrio La Joya de Bucaramanga y dejó a una familia sin hogar, junto a tres personas que se vieron afectadas por la inhalación de humo.

Mujer y dos menores se recuperan por inhalación de humo

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades, el incidente se registró en la carrera 2 con calle 36. La vivienda fue consumida por las llamas que presuntamente inició el excompañero sentimental de la mujer que residía allí.

La principal hipótesis apunta a que el hombre le habría prendido fuego con el deseo de agredirla.

Cuando ocurrió el hecho, se encontraba la mujer con sus dos hijos, de cinco y 16 años, respectivamente. Gracias a la intervención oportuna de la Policía Nacional, los ocupantes recibieron advertencias que les permitieron resguardarse en la parte posterior del inmueble, puntualmente en el patio, a una distancia de 10 a 15 metros del foco del fuego.

Autoridades buscan al hombre responsable

El Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga desplegó dos unidades de emergencias con las que lograron contener las llamas y rescatar a las tres personas. Si bien ninguna víctima presentó quemaduras, fueron atendidas por el personal médico debido a las afectaciones provocadas por la inhalación de humo y gases contaminantes.

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De igual forma, informaron que los enseres y las pertenencias de la familia quedaron completamente destruidos. Las ambulancias llegaron a tiempo para impedir que hubiese pérdidas de vidas.

Paralelamente, los habitantes del barrio experimentaron momentos de angustia y pánico durante la emergencia. Por razones de seguridad, los trasladaron a otro lugar mientras las autoridades continúan con las pesquisas pertinentes.

Las autoridades de la capital santandereana trabajan para dar con la captura de este hombre, quien deberá responder por daños materiales ocasionados y poner en riesgo la vida de tres personas, incluidos los dos menores de edad.

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