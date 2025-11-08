Manizales y sus municipios aledaños advierten sobre la caída de ceniza del volcán Nevado del Ruiz

La tarde del domingo 10 de agosto, y la madrugada del lunes 11, se reportó la caída de ceniza volcánica en Manizales y algunos de sus municipios aledaños.

Habitantes de la capital caldense y poblaciones como Villamaría, Chinchiná, Neira y Palestina reportaron que sus casas, vehículos y fuentes de agua quedaron cubiertas por residuos volcánicos, generando una nueva alerta por la actividad en el Nevado del Ruiz.

En Manizales, Barrios como Palermo y Sáenz se cubrieron de ceniza y compartieron las imágenes en redes; lo que llevó a los locales a centrarse en las declaraciones del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Qué dice el SGC sobre la actividad del volcán Nevado del Ruiz ¿Hay riesgo de erupción?

A pesar de la caída de ceniza las últimas horas, el SGC no reportó cambios significativos en la actividad del volcán. En su último reporte, mantuvo la alerta amarilla:

De momento, el Nevado del Ruiz es un “volcán activo con cambios en el comportamiento del nivel base de los parámetros monitoreados y otras manifestaciones”.

Sin embargo, no es algo reciente. El Nevado del Ruiz se encuentra activo desde mayo del 2012 y las lluvias de ceniza han sido una constante.

¿Cómo afrontar las lluvias de ceniza en departamento de Caldas?

Un documento realizado por la Red Internacional de Amenazas Volcánicas para la Salud (IVHHN), la Comisión de Ciudades y Volcanes (CaV), el Instituto de Geología y Ciencias Nucleares de Nueva Zelandia (GNS) y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) aconseja utilizar mascarillas contra polvos y protección para los ojos durante la caída de ceniza.

Sin embargo, la recomendación principal es quedarse en casa, con puertas y ventanas cerradas. Además, el documento precisa que se deben colocar “toallas empapadas bajo las puertas que dan al exterior y otras fuentes de filtración de cenizas. Asegurándose de que las ventanas estén selladas”.