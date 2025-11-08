CANAL RCN
Colombia

Manizales y sus municipios aledaños advierten sobre la caída de ceniza del volcán Nevado del Ruiz

La tarde del domingo y la madrugada del lunes: casas, vehículos y fuentes de agua se cubrieron de este residuo volcánico.

Volcán Nevado del Ruiz afecta el tránsito aéreo desde y hacia Bogotá
Volcán Nevado del Ruiz - Foto: Servicio Geológico Colombiano

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
05:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tarde del domingo 10 de agosto, y la madrugada del lunes 11, se reportó la caída de ceniza volcánica en Manizales y algunos de sus municipios aledaños.

Habitantes de la capital caldense y poblaciones como Villamaría, Chinchiná, Neira y Palestina reportaron que sus casas, vehículos y fuentes de agua quedaron cubiertas por residuos volcánicos, generando una nueva alerta por la actividad en el Nevado del Ruiz.

Servicio Geológico aclaró falsas alarmas sobre el volcán Nevado del Ruiz
RELACIONADO

Servicio Geológico aclaró falsas alarmas sobre el volcán Nevado del Ruiz

En Manizales, Barrios como Palermo y Sáenz se cubrieron de ceniza y compartieron las imágenes en redes; lo que llevó a los locales a centrarse en las declaraciones del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Qué dice el SGC sobre la actividad del volcán Nevado del Ruiz ¿Hay riesgo de erupción?

A pesar de la caída de ceniza las últimas horas, el SGC no reportó cambios significativos en la actividad del volcán. En su último reporte, mantuvo la alerta amarilla:

De momento, el Nevado del Ruiz es un “volcán activo con cambios en el comportamiento del nivel base de los parámetros monitoreados y otras manifestaciones”.

Sin embargo, no es algo reciente. El Nevado del Ruiz se encuentra activo desde mayo del 2012 y las lluvias de ceniza han sido una constante.

Colombia se queda sin glaciares: solo quedan 33 km² y el deshielo continúa
RELACIONADO

Colombia se queda sin glaciares: solo quedan 33 km² y el deshielo continúa

¿Cómo afrontar las lluvias de ceniza en departamento de Caldas?

Un documento realizado por la Red Internacional de Amenazas Volcánicas para la Salud (IVHHN), la Comisión de Ciudades y Volcanes (CaV), el Instituto de Geología y Ciencias Nucleares de Nueva Zelandia (GNS) y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) aconseja utilizar mascarillas contra polvos y protección para los ojos durante la caída de ceniza.

Sin embargo, la recomendación principal es quedarse en casa, con puertas y ventanas cerradas. Además, el documento precisa que se deben colocar “toallas empapadas bajo las puertas que dan al exterior y otras fuentes de filtración de cenizas. Asegurándose de que las ventanas estén selladas”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Uribe

¿Cómo estaba el esquema de seguridad de Miguel Uribe el día del atentado? UNP respondió

Bogotá

¿Suspenderán clases en Bogotá por los tres días de duelo tras la muerte de Miguel Uribe?: esto dicen

Miguel Uribe

Así fue la conmovedora reacción de Rigoberto Urán tras la muerte de Miguel Uribe

Otras Noticias

Cristiano Ronaldo

Inimaginable: este sería el valor del anillo que le dio Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo le propuso finalmente matrimonio a Georgina Rodríguez con una lujosa piedra de miles de millones de pesos.

Ciberseguridad

Mucho ojo: sale a la luz nueva y innovadora estafa que desocupa toda su cuenta en cuestión de minutos

Tenga cuidado con esta nueva estafa que está desocupando las cuentas de muchos usuarios.

Viral

Jennifer López sufre un percance con un insecto en medio de su concierto: ¿cómo reaccionó?

Donald Trump

Donald Trump nombró a Bogotá como ejemplo de inseguridad en el mundo: Washington se salió de control

Enfermedades

Práctica ancestral en la India podría tratar la apnea del sueño, según investigación