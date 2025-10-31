Habla el padre de la joven que murió cumpliendo un reto viral en Cali: “Aumentaron 500.000 pesos al premio”

El caso de María José Ardila, la joven de 23 años que murió tras aceptar un reto viral en una discoteca de Cali mantiene en luto a su familia y las autoridades locales investigando la presunta responsabilidad del establecimiento en los hechos que terminaron con su vida.

El incidente ocurrió durante la celebración de su cumpleaños, cuando aceptó tomar, uno a uno, varios tragos, para ganarse un “premio” que ofrecía la discoteca a sus clientes más temerarios.

Sin embargo, el consumo excesivo de alcohol habría provocado que María José perdiera el sentido, vomitara y broncoaspirara, dejando su cerebro sin oxígeno durante 17 minutos.

Las consecuencias del reto: muerte cerebral y una pequeña sin madre

Al llegar al hospital, los médicos trataron de reanimar a María José tres veces y, aunque lograron que su corazón siguiera latiendo, la diagnosticaron con muerte cerebral.

No pasó mucho antes de que desconectarla pareciera la mejor opción, con todo y que su hija, una bebé de 10 meses, seguía esperándola en casa. Un desenlace trágico que, de acuerdo con su padre, Andrés Ardila, habría podido evitarse.

“Los errores han sido todos. Es el momento en el que la discoteca no se ha comunicado con nosotros. Nunca tuvieron un paramédico o una ambulancia cerca, absolutamente nada para ayudar a una persona que no tuviera la fortuna de poder resistir semejante reto”, lamentó, en conversaciones con Noticias RCN.

RELACIONADO Joven de 23 años con muerte cerebral en Cali tras presunto reto de licor en discoteca

Premio por intentar el reto habría, incluso, aumentado tras la muerte de María José:

Andrés, señaló que los trabajadores del bar ni siquiera habrían ayudado a su hija a ir al hospital. “El dolor que tenemos como familia es profundo y solo le pido a la gente que no replique estos retos y a Dios, que nos de fortaleza para salir delante de este dolor tan grande que es perder un hijo”.

Un dolor que creció aún más al enterarse de que, presuntamente, habrían aumentado el premio por cumplir con el reto, tras lo ocurrido con su hija:

“Semejante listado de licor en 10 minutos es para matarse a sí mismo, para matar su cerebro, como lo dijo el toxicólogo de mi hijo. Estos casos en Colombia no pueden seguir repitiéndose. Creo que el bar ya está cerrado, pero después de lo ocurrido con mi hija seguían haciendo publicad para cumplir con el reto este 30 y 31 de octubre e, incluso, le aumentaron 500.000 pesos al premio. Eso es algo no me cabe en la cabeza”.