Joven de 23 años con muerte cerebral en Cali tras presunto reto de licor en discoteca

Una celebración de cumpleaños terminó en tragedia para María José Ardila, una joven de 23 años que fue ingresada a una unidad de cuidados intensivos en Cali, Valle del Cauca, tras participar en un reto de licor en una discoteca.

En las últimas horas de este jueves, sus familiares confirmaron que la joven fue diagnosticada con muerte cerebral, como consecuencia del elevado consumo de alcohol durante la competencia promovida por el establecimiento.

Investigan posible negligencia en discoteca de Cali por reto de licor

La joven había acudido a una discoteca en compañía de amigos para festejar un nuevo año de vida, sin imaginar que un reto de licor propuesto por el establecimiento la llevaría a una clínica.

Según informó el medio Tu Barco, María José aceptó participar en un juego promovido por una discoteca en Cali. El reto consistía en ingerir varias bebidas alcohólicas en pocos minutos a cambio de un premio de millón y medio de pesos a quien lograra consumir seis rondas en un tiempo determinado.

Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de sus familiares, la joven se desplomó mientras intentaba completar el desafío, lo que desencadenó una emergencia médica que terminó en tragedia.

Videos muestran colapso de María José Ardila durante reto en discoteca de Cali

El padre de la joven relató que, tras completar el reto, su hija presentó un grave deterioro en su estado de salud, lo que obligó a su traslado inmediato a un centro médico. Por su parte, las autoridades locales investigan si hubo negligencia o falta de protocolos de seguridad por parte del local.

De acuerdo con versiones recogidas por testigos, María José Ardila se encontraba en la fase final del reto cuando comenzó a sentirse mal, faltando aproximadamente tres tragos para completarlo. En uno de los videos grabados durante el momento, se le escucha decir con dificultad: “Está horrible”, lo que evidenciaría su malestar.

Las grabaciones compartidas en redes sociales muestran que la joven cuestionó el contenido de uno de los tragos antes de desvanecerse. Tras el desmayo, se le habría inducido el vómito, lo que provocó una broncoaspiración y la dejó sin respiración, desencadenando la emergencia médica que la llevó a una clínica en Cali.

El padre de María José Ardila describió como devastadora la escena que encontró al llegar a la unidad de cuidados intensivos, donde su hija había sido reanimada en tres ocasiones.

La joven permanecía completamente entubada, con el cerebro inflamado, mientras la familia enfrentaba la incertidumbre sobre su evolución, el futuro de su esposo y el bienestar de su pequeño hijo.