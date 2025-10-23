El peligroso reto por redes sociales que está costando vidas: joven fue brutalmente asesinado en Medellín

Si bien las redes sociales han generado alcances que en un tiempo eran inimaginables, también son un arma de doble filo. Los delincuentes las aprovechan para cometer sus crímenes, así cueste poner en riesgo vidas.

El reto viral conocido como ‘cortes’ dejó una víctima mortal en Medellín: un joven de 17 años que fue asesinado durante una riña organizada a través de redes sociales.

‘Cortes’: el nombre del peligroso reto

Este peligroso juego de retos convoca a menores de edad supuestamente para participar en partidos de fútbol. Sin embargo, el verdadero propósito de estos encuentros es llevar a cabo violentas peleas con cuchillos y machetes.

Los presentes graban estos enfrentamientos, buscando obtener la mayor cantidad de me gustas (likes) en las plataformas digitales.

El trágico incidente ocurrió el 4 de julio en el barrio El Danubio de la Comuna 13 en Medellín. Jóvenes armados con machetes agredieron al menor de 17 años.

Dos capturas y tres aprehensiones

Según las autoridades, la investigación duró tres meses y culminó con la detención de cinco personas, incluyendo dos adultos de 19 años que habrían sido los organizadores del encuentro y tres menores aprehendidos.

“Lo indignante no fue solamente la pelea de machete sino hasta dónde estamos llegando por tolerar esos supuestos retos delictivos, por más que sean propiciados entre menores de edad”, aseguró el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

Un dato no menor es que estas personas tienen antecedentes por otras riñas y lesiones personales. Este caso no es aislado. En menos de dos meses, se han registrado dos homicidios de menores en circunstancias similares.

Las autoridades indicaron que este hecho es un llamado para los papás y mamás, quienes deben estar pendientes sobre los retos y contenidos de los menores en redes. La alerta debe estar presente para cuando se sepa que hablan de ‘cortes’.