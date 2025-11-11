Habla la madre de menor que habría sido abusada en un jardín infantil del ICBF en Bogotá: “Encontraron que tiene una ETS”

La Fiscalía y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) investigan un nuevo caso de abuso contra una menor de edad, que habría ocurrido al interior de un jardín infantil de la entidad, ubicado en la localidad de San Cristóbal.

De acuerdo con su madre, los últimos días se había estado comportando extraña, pero no fue hasta recibir una llamada del jardín que entendió lo que había pasado:

“Le pregunté a la profesora qué había sucedido, dónde estaba mi hija, le pedí que me la enseñara y ella me dijo que la había llevado al colegio con los cucos manchados de sangre ¿Cómo me van a decir eso?”.

Menor fue contagiada con una ETS, según los exámenes médicos:

En diálogo con Noticias RCN, la madre, con inmenso dolor, reveló que los resultados d ellos exámenes arrojaron que la niña fue contagiada con una ETS:

“Ya le dieron sus medicamentos, siguieron el protocolo, y ahora estamos esperando que avance la investigación de la Fiscalía”. Sin embargo, insiste en que no quiere “que esto les pase más a nuestros niños. Quiero que me escuchen, que los papás que escuchen de la noticia, por favor, revisen a sus hijos”.

Autoridades investigan lo ocurrido y quién está detrás de este aberrante caso:

La Policía explicó que, tan pronto como se conoció la denuncia, activaron el código blanco y la menor fue trasladada a un hospital de la zona y posteriormente a Medicina Legal.

Según el jefe de la seccional de Protección de la Policía Metropolitana de Bogotá, Norberto Caro, el caso se puso “a disposición de las autoridades administrativas y judiciales el caso, para que sean ellas las que determinen bajo qué circunstancias de tiempo, modo, y lugar se presentan estos hechos en contra de la menor”.

Las cifras por delitos sexuales en lo que va del 2025 son estremecedoras. De acuerdo con las autoridades, se han registrado 7.754 denuncias relacionadas con corte a noviembre.