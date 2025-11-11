CANAL RCN
Colombia

Niña de dos años habría sido abusada en Bogotá: alerta de la profesora fue clave para iniciar la investigación

La docente se percató de una anomalía, por lo que se puso en contacto con la mamá y pudo comenzar el proceso para salvaguardar a la niña.

El caso presuntamente ocurrió en Ramajal, San Cristóbal.
El caso presuntamente ocurrió en Ramajal, San Cristóbal. Foto: Alcaldía de San Cristóbal.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
12:10 p. m.
Frente a este caso se refirió el teniente coronel Norberto Cano, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana.

De acuerdo con el uniformado, el caso se conoció en las últimas horas. La víctima habría sido una menor de dos años y el crimen presuntamente ocurrió en la localidad de San Cristóbal, puntualmente en el barrio Ramajal.

La alerta que la profesora le dijo a la mamá

La profesora de la institución educativa le alertó a la madre de que la zona íntima de la menor estaba enrojecida. Con esta información, se activó el código blanco y la niña fue llevada a un centro médico para corroborar las sospechas.

El Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) señaló que la menor es beneficiaria de los servicios de primera infancia. Luego de la alerta y a través del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), activó la ruta de protección.

Investigan si habría ocurrido en la sede del ICBF

Además, el caso se puso en conocimiento de las autoridades. De igual forma, el ICBF se comunicó con la familia. Aún no se tienen pruebas con las que se concluya que el supuesto caso de abuso haya ocurrido en su sede.

“El CDI fue el espacio donde se identificaron señales de alerta en la niña y desde donde se activó inmediatamente la ruta de protección. Los presuntos hechos son materia de investigación de las autoridades competentes, tanto para la verificación de derechos de la niña como para las acciones judiciales a las que haya lugar”, precisó la entidad.

Mientras avanza el caso, se tomaron medidas de protección en el centro de desarrollo, tales como la atención exclusiva de mujeres e instalación de cámaras de seguridad.

“Hace un llamado a las familias, comunidades y las entidades del Estado a trabajar de manera articulada por la protección integral de todos los niños y niñas del país”, concluyó el Bienestar Familiar.

