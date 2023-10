“Le grité que se iba a salvar y lo abracé”: ciudadano que rescató a cadete de avioneta accidentada en Cali

Diego Osorio tiene 33 años. Es un caleño que trabaja como líder de operaciones de una red de apoyo ciudadana. Ayer 3 de octubre, a las 7:30 de la mañana, iba rumbo a su trabajo en Yumbo, pero no lo pensó dos veces para detenerse y ayudar en el rescate del cadete de la Fuerza Aérea, Juan David Díaz, quien iba en la avioneta que se accidentó en Cali. Este siniestro causó la muerte del piloto Hanner Sánchez y dejó gravemente herido a Díaz, quien se encuentra en estado crítico.

Puede leer: Avioneta de la FAC se cayó en un barrio del centro de Cali

Osorio conversó con Noticias RCN sobre esta tragedia y la ayuda que le brindó a un uniformado que hoy está con vida gracias a su labor.

Noticias RCN: usted, sin pensarlo, decidió ayudar al cadete, ¿por qué?

Diego Osorio: Gracias a Dios que fue el momento propicio y él me puso ahí para que yo pasara por ese lugar. Al ver esa situación solo quise en ayudar. En ese momento no se me pasaba por la mente lo que me pudiera pasar porque era impresionante ver lo que estaba sucediendo.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Iba en motocicleta, me detengo y empiezo a gritar para pedir ayuda y extintores a los vehículos que pasaban por ahí. En mi desespero lo único que pensé fue que había que hacer algo. Fui a la cabina en donde estaban los dos pilotos y los vi a ambos, vi al cadete del lado donde yo estaba y le desabroché el cinturón de seguridad, le grité que se iba a salvar y lo abracé. Luego lo arrastré hasta donde pude y le pedía a la gente que sacáramos al capitán, pero hubo una explosión y el fuego estaba muy fuerte, ya era imposible.

En el momento en el que saco al cadete, lo ponemos en la zona verde. Luego llegó una ambulancia y las personas que estaban ahí lo retiraron, le dieron los primeros auxilios y lo llevaron a la clínica.

¿Quién más colaboró en el rescate?

Me ayudó un patrullero que estuvo ahí. Buscamos la forma de ayudar al capitán, pero no pudimos.

¿Tenía preparación en primeros auxilios?

En nuestra compañía nos hacen simulacros de emergencias y brigadas. Eso es importante que lo apliquen en todas las compañías.

Vea también: Graves incendios forestales en seis departamentos serán apoyados por aeronaves de la Fuerza Pública