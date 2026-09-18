Gobierno anunció ayudas para damnificados por el terremoto: ¿quiénes podrían recibirlas?

Tras el terremoto, el Gobierno Nacional expidió 12 decretos con diferentes disposiciones dirigidas a facilitar la recuperación de las personas y zonas afectadas.

Uno de los decretos contempla la destinación de $624.000 millones para el Fondo Milagro, recursos provenientes de un préstamo del Banco Mundial, que serán utilizados dentro de las medidas de atención y reconstrucción.

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Pero este no es el único mecanismo previsto. El paquete incluye diferentes ayudas económicas y alternativas para quienes perdieron su vivienda, quedaron desempleados o resultaron afectados económicamente por la emergencia.

¿Qué subsidio recibirían los trabajadores damnificados?

Una de las medidas está dirigida a personas que tenían un empleo al momento de la emergencia y que resultaron damnificadas.

El beneficio corresponde al 40% de un salario mínimo, que para esta medida equivale a $700.000.

Sin embargo, el dinero no sería entregado directamente al trabajador. El aporte se canalizaría a través de la empresa en la que trabaja.

Para acceder a este beneficio se deben cumplir dos condiciones principales: el trabajador debe recibir menos de dos salarios mínimos y, además, aparecer registrado en el listado oficial de personas damnificadas.

¿Y qué pasa con quienes quedaron desempleados?

Los afectados que se encuentren sin empleo también están contemplados dentro de las medidas. En este caso, el apoyo económico se entregaría a través de las cajas de compensación familiar y tendría un valor de $876.000.

El subsidio se pagaría en dos giros, con el propósito de brindar un respaldo económico temporal a quienes perdieron su fuente de ingresos como consecuencia de la emergencia.

También habrá alivios para las deudas con la DIAN

El paquete de medidas incluye disposiciones tributarias para las personas y sectores afectados.

Uno de los alivios contempla la posibilidad de negociar las obligaciones pendientes con la DIAN y contar con un plazo de hasta dos años para pagar determinadas deudas tributarias, entre ellas las relacionadas con renta e IVA.

La medida busca dar un margen adicional a quienes enfrentan dificultades económicas después del terremoto y necesitan tiempo para ponerse al día con sus obligaciones.

¿Qué ayuda habría para reconstruir una vivienda?

Una de las medidas está relacionada directamente con las personas cuyas viviendas resultaron destruidas.

Los bancos podrían otorgar créditos para vivienda sin exigir una cuota inicial, aunque esta posibilidad dependerá del estudio que realice cada entidad financiera.

Habitualmente, la compra de una vivienda mediante crédito puede requerir que el comprador aporte una parte del valor del inmueble como cuota inicial. En este caso, esa exigencia podría flexibilizarse para los damnificados.

Sin embargo, esto no significa que todos los afectados recibirán automáticamente un crédito sin cuota inicial. Las entidades financieras deberán analizar la capacidad de pago de cada solicitante y las condiciones de la vivienda afectada.

También podrían suspenderse temporalmente los créditos

Otra de las alternativas contempla que los bancos puedan permitir una suspensión temporal de los pagos de los créditos relacionados con las personas afectadas.

El periodo podría ser de seis o hasta 12 meses, dependiendo de las condiciones establecidas.

Subsidio extraordinario para pagar el arriendo

Las personas que perdieron o no pueden utilizar temporalmente su vivienda también tendrían una alternativa para cubrir el costo del alojamiento. Las cajas de compensación familiar podrían entregar un subsidio extraordinario de arrendamiento durante 12 meses.

Este apoyo sería adicional a los subsidios de vivienda que normalmente ofrecen estas entidades.