¿Más mujeres en las áreas de ciencia y tecnología? Bogotá aprueba un proyecto para hacerlo realidad

En el Concejo de Bogotá fue aprobado un proyecto que pretende acercar a los jóvenes y a la población rural, pero sobre todo a las mujeres, a las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés).

Además de impulsar la formación, desde los primeros años escolares, en estas cinco áreas y ofrecer incentivos a las empresas y organizaciones de cada sector, el proyecto compromete a la administración distrital a:

Implementar "estrategias de alfabetización digital, divulgación científica, y programas de prácticas y pasantías en entidades públicas y privadas que conecten a las estudiantes con el mundo laboral en estos campos".

La brecha de género en el modelo STEAM crece con los años:

Pese a una serie de esfuerzos que han venido realizándose para reducir la brecha de género entre estudiantes del modelo STEAM en Colombia, las mujeres representaban en 2024 apenas el 32 % de las matrículas en carreras profesionales de estas disciplinas.

"El contexto", de acuerdo con un informe del concejal Julián Sastoque, "vuelve la decisión urgente. Lejos de reducirse, la distancia entre hombres y mujeres en estos campos se está agrandando: aunque cada vez más mujeres estudian estas carreras, la brecha no se cierra porque los hombres ingresan a un ritmo mayor, según los datos oficiales del Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES)".

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Desempeño matemático de las mujeres empeoró los últimos años:

Ya en mayo de 2026, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) advertía que el desempeño de las mujeres en matemáticas empeoró de manera drástica en los últimos años.

En concreto, el porcentaje de niñas y adolescentes que no alcanzan el umbral mínimo de desempeño en el área de las matemáticas pasó de un 2 % en 2015 a un 21 % en 2023; lo que encendió las alarmas en al menos 47 países.