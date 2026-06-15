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Habló el general (r) que ordenó la detención de la caravana de ‘Calarcá’: ¿El Gobierno se incomodó?

Jorge Ricardo Hernández se refirió al hecho que, a su criterio, le terminó costando su carrera militar.

Noticias RCN

junio 15 de 2026
08:14 p. m.
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Este lunes 15 de junio, por primera vez habla el general (r) Jorge Ricardo Hernández, quien hace dos años ordenó la detención de la caravana en la que iba alias Calarcá Córdoba en Anorí, Antioquia.

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El oficial llamado a calificar servicios aseguró que fue víctima de persecución y que el operativo en el que fueron capturados los disidentes generó incomodidad en el alto Gobierno.

¿Cuándo ocurrió el episodio de la caravana?

Además, aseguró que terminó costándole su carrera militar. El general en retiro conversó en exclusiva con Noticias RCN.

Este hecho ocurrió el 23 de julio de 2024, cuando el cabecilla de las disidencias fue detenido en un retén. La caravana estaba compuesta por carros blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Además, los capturados tenían armas, dinero en efectivo e inclusive había un menor de edad. Sin embargo, a las pocas horas, ‘Calarcá’ quedó en libertad. Hernández recalcó que actuó conforme a la ley y cuestionó las decisiones posteriores.

“Siento que fue una gota que rebasa la copa”, afirmó el general (r) al mencionar que entre 2022 y 2026, las Fuerzas Militares han prescindido de más de 70 generales: “¿Qué Ejército se da el lujo de sacarlos cuando al interior hay amenazas a la defensa y a la seguridad nacional?”.

“El Gobierno está incómodo conmigo”: así recordó su salida

Como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército con sede en Medellín y jurisdicción en el 90 % de Antioquia, Hernández señaló que tras la captura de ‘Calarcá’, no hubo felicitación ni reconocimiento, solo silencio.

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Otro tema mencionado fue el posible trato diferenciado hacia las disidencias. “Sí, hay una asimetría en el sentido que no es la misma contundencia con la que se atacan a las de ‘Iván Mordisco’ que a las de ‘Calarcá’”, sostuvo.

Esto responde a que el cabecilla está en medio de un proceso de paz, por lo que tiene orden de captura suspendida, impidiendo así las operaciones ofensivas. El general (r) recalcó que ‘Calarcá’ está aprovechando esta condición para fortalecer su imperio criminal.

Cuando fue convocado por el comandante general de las Fuerzas Militares, Hernández recordó que le manifestaron que el Gobierno estaba incómodo con él, por lo cual terminaron prescindiendo de sus servicios.

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