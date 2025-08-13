CANAL RCN
Colombia Video

Autoridades intentan dar con el paradero de una niña de 10 años desaparecida en Cajicá

Según los reportes, la menor fue vista por última vez en la zona en la que ahora se concentran las labores de búsqueda.

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
07:10 a. m.
La comunidad de Cajicá, en Cundinamarca, vive momentos de profunda preocupación por la desaparición de Valeria Afanador, una niña de 10 años cuyo rastro se perdió en la vereda Canelón.

Buscan a menor desaparecida en Cajicá

Durante más de ocho horas, unidades de emergencia, autoridades locales y vecinos han recorrido afluentes cercanos, revisando cada rincón en busca de pistas que permitan dar con su paradero.

Los operativos se intensificaron durante la noche y la madrugada, ampliando el área de rastreo para cubrir terrenos aledaños y puntos estratégicos del municipio.

El comandante Álvaro Farfán, delegado de bomberos de Cundinamarca, explicó que el operativo combina varias estrategias: “Estamos en un proceso de búsqueda barrido en el río, haciendo también alguna labor de barrio, verificando las diferentes cámaras de seguridad. Es un trabajo coordinado con nuestra Policía, la Fiscalía y los demás organismos operativos del departamento para dar en el menor tiempo posible con la menor desaparecida”.

Niña de 10 años desapareció en Cajicá: las autoridades intentan encontrarla

La desaparición de Valeria ha movilizado a toda la comunidad, que se ha sumado a las tareas de rastreo, aportando información y ayudando en la verificación de zonas clave.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y solicitan a la ciudadanía reportar cualquier dato que pueda contribuir a encontrarla.

El caso ha generado gran preocupación en la región, donde la esperanza de hallarla con vida impulsa a los equipos de búsqueda a no cesar en sus esfuerzos.

