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VIDEO | Atacó salvajemente con un cuchillo a su expareja en la Terminal Salitre y lo capturaron

La víctima fue trasladada a un centro médico donde recibió atención y afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

Yhonay Díaz

septiembre 07 de 2026
07:14 p. m.
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En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de un hombre tras agredir brutalmente a quien sería su expareja sentimental a plena luz del día en la Terminal de Transportes del Salitre en Bogotá.

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El ataque, se registró el pasado 6 de septiembre en el módulo 4 de la terminal, cuando el hombre atacó a la mujer dentro de un establecimiento comercial mientras trabajaba.

De acuerdo con el informe de la Policía y las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el agresor llegó hasta el terminal y abordó violentamente a la mujer, propinándole golpes y posteriormente utilizando un arma blanca para herirla.

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Detalles del intento de feminicidio en la Terminal del Salitre

Las imágenes muestran cómo en cuestión de segundos el hombre intenta golpear a la mujer que logra esconderse entre las vitrinas del local, la persigue durante varios segundos hasta que voltea uno de los mostradores que cae sobre ella y se le abalanza.

Una vez ella está en el suelo la golpea y la ataca con un arma blanca en repetidas oportunidades.

La situación habría sido más grave de no ser por la intervención de varias personas que se encontraban en el lugar, quienes actuaron rápidamente para retener al agresor y permitir que la víctima pudiera escapar.

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Lo que se sabe de la mujer atacada en la Terminal del Salitre

La mujer fue trasladada de inmediato a un centro médico, donde recibió atención médica por las lesiones que presentaba.

Aunque resultó herida, las autoridades confirmaron que se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación.

Las autoridades activaron la ruta de atención especializada con la Patrulla Púrpura, un equipo especializado de la Policía Nacional brinda acompañamiento a las víctimas.

Adicionalmente, la comisaría de familia intervino en el caso y otorgó medidas de protección a favor de la víctima.

El agresor, quien fue retenido por los ciudadanos presentes en la terminal, quedó bajo custodia policial y fue capturado por el delito de lesiones personales.

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