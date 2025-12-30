Habló papá de mujer que fue atropellada por camioneta en Bogotá: exige que responsables den la cara

La celebración de Año Nuevo para una familia se vio afectada por la imprudencia de dos conductores en Bogotá. El plan de pasar la fiesta afuera de la capital quedó cancelado.

A las 10:26 p.m. del lunes 29 de diciembre, Dayana Michelle Galindo había acabado su jornada laboral en un restaurante por el norte de la ciudad y se disponía a volver para su casa.

Conductores se pasaron un semáforo en rojo

Caminó por el cruce peatonal de la intersección de la calle 76 con carrera séptima. Sin embargo, dos conductores, de motocicleta y camioneta negra respectivamente, pasaron un semáforo en rojo.

El resultado fue un aparatoso accidente. Las cámaras grabaron el momento en el que, luego de que pasara la moto, el vehículo arrolló a Galindo. La joven de 22 años se encuentra en delicado estado de salud, mientras que no se sabe dónde están los conductores tras huir.

“Tiene fractura tibia y peroné, luxaciones en cadera y fractura en la cabeza con herida abierta. Según lo que nos dijo el médico, puede ser de tres a seis meses la recuperación”, explicó su padre, Jhon Alexander Salamanca.

¿Conductor iba borracho? ¿Por qué iba tan rápido?

Que pongan la cara, que sean responsables. Yo sé que lo más fijo es que el tipo de la camioneta iba borracho.

Durante la huida, dos motocicletas persiguieron al responsable. Sin embargo, no lo alcanzaron por la alta velocidad. Lo tenían en la mira hasta la calle 116, donde finalmente dejaron de verlo.

Con base en el Anuario de Siniestralidad Vial 2024 de Bogotá, se sabe que en las muertes de peatones hubo participación del 19.2% por parte de los motociclistas, al igual que en los casos de lesiones (junto con los carros ligeros). Frente a las causas, la alta velocidad predominó.

Teniendo como referencia el periodo 2019 – 2024, el balance de fallecidos por las motos se incrementó 33%. Desde 2022, el 60% de los accidentes tuvieron la presencia de estos conductores.