VIDEO | Joven quedó en delicado estado tras ser atropellada por motocicleta y camioneta en Bogotá

El momento del accidente quedó grabado. Los dos implicados se pasaron un semáforo en rojo cuando la joven cruzaba.

diciembre 30 de 2025
03:17 p. m.
Una joven de 22 años permanece hospitalizada en estado delicado tras ser atropellada por una camioneta cuando cruzaba por un paso peatonal en el norte de Bogotá.

El hecho ocurrió cuando la víctima salía de su trabajo en un restaurante. Aparte de la camioneta, también estuvo implicada una motocicleta.

Implicados se pasaron un semáforo en rojo

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad mostraron el momento exacto del accidente. La joven cruzaba por el paso peatonal cuando el semáforo cambió a verde para los peatones.

En ese instante, la motocicleta ignoró la luz roja y pasó, seguida inmediatamente por la camioneta que circulaba a alta velocidad. Después del siniestro, otra motocicleta pasó cerca, también saltándose el semáforo.

Accidentes en Bogotá: ¿Qué dicen las cifras?

Los usuarios que se desplazaban en bicicleta le brindaron primeros auxilios a la víctima. La acompañaron hasta que las autoridades de tránsito y el cuerpo de emergencia acudieron.

El reporte más reciente apunta que está siendo atendida en un centro médico por el norte. Su condición es delicada, sin entregarse más detalles sobre lesiones u otras complicaciones. Por su parte, las autoridades han iniciado la investigación para dar con los responsables, tanto el conductor de la moto como de la camioneta.

A pocos días para que acabe 2025, hay expectativa por el Anuario de Siniestralidad Vial, el cual hace un balance sobre los accidentes que ocurren en la capital.

El último informe, de 2024, mostró que hubo más de 12 mil accidentes, dejando un saldo de 565 víctimas fatales. Es decir, por cada 100 mil ciudadanos, siete fallecieron en estos hechos.

Los más afectados fueron los motociclistas, correspondiendo al 47.3% de los fallecidos. A nivel más detallado, fueron principalmente hombres que tenían entre 20 y 34 años.

Kennedy, Engativá y Suba fueron las tres localidades en donde mayor cantidad de casos hubo. Además, los accidentes ocurrieron los sábados y viernes en las noches principalmente.

