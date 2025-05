Se agudiza el riesgo de apagón en el país: plantas podrían ser dejar de funcionar en los próximos meses

Es muy grave la nueva alerta que hace el sector energético por falta de pago del Gobierno Nacional, lo que ha llevado a que las generadoras térmicas adviertan que podrían apagar sus plantas en el segundo semestre de este año.

Frente a estos problemas de dinero, empresas distribuidoras de energía también se están viendo afectadas.

Las compañías están haciendo préstamos bancarios, pero advierten que si no se reciben los recursos en el segundo semestre, no tendrían cómo seguir operando.

Se complica el panorama del sector energético en el país. El gobierno les adeuda a las empresas térmicas, aquellas que generan energía con carbón y gas, más de $900.000 millones.

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, explicó que pasaría si se materializa la advertencia de las generadoras térmicas:

Va a ser muy difícil que yo como térmica siga operando porque no tengo cómo comprar ni gas natural, ni carbón, para seguir operando y eso ya no es una afectación solamente a los usuarios de la región Caribe, es decir, Atlántico, Magdalena y La Guajira, sino sería una afectación a todo el país porque perdemos confiabilidad, sería no tener disponibles las plantas térmicas.