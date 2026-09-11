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TransMilenio ofrece rutas especiales para asistentes al Festival Cordillera 2026

Los buses zonales tendrán tres rutas especiales después del horario habitual para facilitar la salida de los asistentes.

TransMilenio ofrece rutas especiales para asistentes a Festival Cordillera 2026.
Foto: TransMilenio

Noticias RCN

septiembre 11 de 2026
07:46 p. m.
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El próximo 12 y 13 de septiembre, Bogotá vibrará con la quinta edición del Festival Cordillera, que reúne a más de 30 artistas nacionales e internacionales en el Parque Simón Bolívar. Andrés Calamaro, Beele, Sean Paul y Ricky Martin son algunos de los principales artistas que estarán presentes en el festival.

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En ambos días de festival, las últimas presentaciones musicales acabarán un poco más tarde de la medianoche por lo que los asistentes tenían inquietudes acerca de las posibilidades de transporte que podían tomar a tan altas horas de la noche, pensando en su seguridad y en su economía, pues es sabido que las aplicaciones informales de transporte alzan sus precios en este tipo de eventos.

TransMilenio tendrá rutas especiales para asistentes al festival

Será una operación especial que contará con tres rutas especiales del servicio TransmiZonal para que los asistentes se movilicen una vez finalizado el evento; los destinos seleccionados fueron Unicentro, Septimazo y Avenida 1 de Mayo. Desde TransMilenio informan que esta iniciativa busca acompañar a los ciudadanos en su regreso a casa con precios justos.

Además de estos servicios especiales, la entidad invita a que el público que asistirá al evento utilice el servicio de transporte público en sus horarios habituales; son 26 rutas disponibles a través de TransMilenio y más de 33 servicios zonales con paraderos cercanos al Parque Simón Bolívar.

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Confirman cierres alrededor del Simón Bolívar

Desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá se informó que, a raíz del evento, habrá cierres alrededor del Parque Simón Bolívar desde el sábado 12 de septiembre en horas de la madrugada; la Avenida calle 63 y la Avenida carrera 60 serán las principales afectadas durante los días de concierto.

Desde la entidad recomiendan usar el transporte público o, en caso de llevar automóvil, parquearlo en zonas autorizadas.

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