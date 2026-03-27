CANAL RCN
Colombia Video

Habrían abatido a ‘Lorena’, pareja de ‘Iván Mordisco’ en Vaupés: ¿El cabecilla está arrinconado?

La FM reveló que entre los seis abatidos en Vaupés estaría la pareja del máximo cabecilla del EMC de las disidencias.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 27 de 2026
08:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades llevaron a cabo un golpe contundente contra las disidencias de las Farc que comanda Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como ‘Iván Mordisco’.

Contundente ataque militar contra facción de ‘Iván Mordisco’ en Vaupés deja seis muertos
RELACIONADO

Contundente ataque militar contra facción de ‘Iván Mordisco’ en Vaupés deja seis muertos

Las fuerzas militares llegaron hasta el anillo de seguridad del cabecilla en el corregimiento de Pacoa, Vaupés. Hasta el momento, se tiene registros de que seis miembros de la disidencia fueron abatidos.

Seis abatidos en Vaupés

De igual forma, se incautó armamento de guerra, explosivos, equipos de campaña, dispositivos tecnológicos, material de comunicaciones, manuales, insignias y componentes para usar drones.

“Esta acción hace parte de la campaña para neutralizar a este cabecilla de uno de los carteles de narcotráfico y terrorismo más peligrosos que delinquen en Colombia”, mencionó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicando que el objetivo principal es abatir al cabecilla.

A partir de las alertas tempranas de la Defensoría, se le ha hecho seguimiento a la presencia del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias bajo las órdenes de ‘Iván Mordisco’ en Vaupés y el resto del suroriente.

Incertidumbre por paradero de ‘Iván Mordisco’

El Frente Carolina Ramírez, por ejemplo, ha incrementado su poderío criminal en los últimos años. Además, ha forjado vínculos con bandas trasnacionales, tales como el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital. También ha estado presente el Frente Armando Ríos.

Incautan casi una tonelada de marihuana en el Cauca: disidencias estarían detrás del cargamento
RELACIONADO

Incautan casi una tonelada de marihuana en el Cauca: disidencias estarían detrás del cargamento

Con respecto a ‘Iván Mordisco’, hay una recompensa de hasta cinco mil millones de pesos, lo cual lo hace ser uno de los criminales más buscados. Algunos de los delitos cometidos son terrorismo, homicidios, masacres, reclutamiento de menores y narcotráfico.

Después de que se diera a conocer la operación en Vaupés, se ha investigado si entre los abatidos estaría el cabecilla, aún sin confirmarse. Sin embargo, la FM reveló en la mañana de este viernes 27 de marzo que se le habría dado punto final a su pareja, alias Lorena.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Cobra fuerza hipótesis preliminar sobre auxiliar de vuelo que desapareció en Medellín: ya saben de quién estuvo acompañado

Accidente aéreo

Milagro en la tragedia del Hércules C-130: la historia de supervivencia que nadie conocía

Accidente aéreo

¿Cuántos sobrevivientes del siniestro aéreo en Putumayo han sido dados de alta del Hospital Militar?

Otras Noticias

James Rodríguez

El emotivo reencuentro de James Rodríguez y Luka Modric que no se vio en pantalla

James Rodríguez y Luka Modric se reencontraron y el momento se hizo viral en redes sociales.

Dólar

Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 27 de marzo de 2026: tocó mínimo IMPORTANTE

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 27 de marzo de 2026.

Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro sorprendió a Westcol con este regalo: video de su reacción

El Salvador

Aprobaron cadena perpetua para menores homicidas, violadores y pandilleros en El Salvador

Enfermedades

Cáncer de cuello uterino: ¿cómo reducir el riesgo de tener esta enfermedad?