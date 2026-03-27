Habrían abatido a ‘Lorena’, pareja de ‘Iván Mordisco’ en Vaupés: ¿El cabecilla está arrinconado?

Las autoridades llevaron a cabo un golpe contundente contra las disidencias de las Farc que comanda Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como ‘Iván Mordisco’.

Las fuerzas militares llegaron hasta el anillo de seguridad del cabecilla en el corregimiento de Pacoa, Vaupés. Hasta el momento, se tiene registros de que seis miembros de la disidencia fueron abatidos.

Seis abatidos en Vaupés

De igual forma, se incautó armamento de guerra, explosivos, equipos de campaña, dispositivos tecnológicos, material de comunicaciones, manuales, insignias y componentes para usar drones.

“Esta acción hace parte de la campaña para neutralizar a este cabecilla de uno de los carteles de narcotráfico y terrorismo más peligrosos que delinquen en Colombia”, mencionó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicando que el objetivo principal es abatir al cabecilla.

A partir de las alertas tempranas de la Defensoría, se le ha hecho seguimiento a la presencia del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias bajo las órdenes de ‘Iván Mordisco’ en Vaupés y el resto del suroriente.

Incertidumbre por paradero de ‘Iván Mordisco’

El Frente Carolina Ramírez, por ejemplo, ha incrementado su poderío criminal en los últimos años. Además, ha forjado vínculos con bandas trasnacionales, tales como el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital. También ha estado presente el Frente Armando Ríos.

Con respecto a ‘Iván Mordisco’, hay una recompensa de hasta cinco mil millones de pesos, lo cual lo hace ser uno de los criminales más buscados. Algunos de los delitos cometidos son terrorismo, homicidios, masacres, reclutamiento de menores y narcotráfico.

Después de que se diera a conocer la operación en Vaupés, se ha investigado si entre los abatidos estaría el cabecilla, aún sin confirmarse. Sin embargo, la FM reveló en la mañana de este viernes 27 de marzo que se le habría dado punto final a su pareja, alias Lorena.