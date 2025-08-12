"Hacia el corazón de la Tierra": así fue la preparación para su expedición a la Antártida

El buque ARC Simón Bolívar transcurre su tercer día de navegación, y el equipo de Noticias RCN comparte cómo se ha desarrollado esta gran experiencia.

En el tercer día, la tripulación está a la espera de la autorización para cruzar el Canal de Panamá, tras lo cual comenzará la travesía por el océano Pacífico. La expedición hacia la Antártida tendrá una duración aproximada de 30 días, durante los cuales el buque permanecerá fondeado en algunos tramos, es decir, inmóvil en un punto fijo del mar.

Preparación para la Antártida

Antes de partir hacia la Antártida, el equipo de RCN realizó su preparación en la Dirección General Marítima, comenzando en Cartagena con el curso pre-Antártico.

La formación incluyó largas horas de teoría sobre el Tratado Antártico y protocolos internacionales, seguidas de prácticas en los simuladores del buque ARC Simón Bolívar.

El entrenamiento también contempló pruebas físicas para adaptarse a la falta de oxígeno, así como prácticas en agua para conocer los equipos de seguridad y aprender a reaccionar frente a posibles emergencias.

Tecnología a bordo

Los científicos que acompañan la expedición trabajan en el argan de la roceta, uno de los espacios más importantes del buque, equipado con tecnología de punta para la investigación durante la travesía.

"Dentro de los objetivos se van a tomar datos de perfil de temperaturas, serenidad, densidad, profundidad y oxigeno, que a su vez se accionarán botellas para capturar agua de diferentes profundidades", comentó el suboficial Juan David Flórez.