Estados Unidos donó 11 vehículos blindados al Ejército Nacional de Colombia

Noticias RCN conoció que el Ejército Nacional recibió oficialmente 11 vehículos blindados tipo M-1117 Guardián donados por Estados Unidos, en una ceremonia realizada en la base militar de Tolemaida.

RELACIONADO Ejército neutraliza ocho artefactos explosivos en menos de 24 horas en el Catatumbo

Estados Unidos donó 11 vehículos blindados al Ejército Nacional

Según información, fue John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, quien lideró la ceremonia oficial de entrega de estos vehículos blindados que cumplen con altos estándares operacionales internacionales.

La flota está destinada a reforzar las operaciones militares en departamentos del país clasificados como de alto riesgo.

Los vehículos M-1117 Guardián son unidades blindadas diseñadas para proporcionar protección avanzada al personal militar durante operaciones en terrenos hostiles.

Cabe mencionar que esta donación militar se enmarca dentro de la cooperación en materia de seguridad y defensa que mantienen ambos países desde hace décadas.

La distribución estratégica de estos blindados se realizará en departamentos de alto riesgo, donde el Ejército Nacional mantiene operaciones contra grupos armados ilegales y organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Esta asignación busca maximizar el impacto operacional de los vehículos y mejorar la protección de los efectivos militares desplegados en estas zonas.

La base militar de Tolemaida, ubicada en el departamento del Tolima, sirvió como escenario para este acto de cooperación bilateral

Este centro de entrenamiento es uno de los más importantes del país y frecuentemente acoge ceremonias oficiales relacionadas con la modernización de las Fuerzas Militares.

RELACIONADO Ejército desmanteló megalabotarotio del ELN en Norte de Santander

¿Por qué EE. UU. donó vehículos blindados al Ejército?

La incorporación de estos 11 vehículos blindados M-1117 Guardián representa un incremento en la capacidad de movilidad protegida del Ejército Nacional.

Los altos estándares operacionales de estos blindados incluyen sistemas de protección balística, capacidad todoterreno y tecnología adaptada para operaciones en condiciones adversas.