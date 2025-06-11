Grave denuncia por presencia de peligrosos cárteles de droga mexicanos en Barranquilla

En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo hizo una grave denuncia sobre la seguridad que rodea el departamento de Atlántico y del riesgo en el que estarían sus habitantes.

De acuerdo con la información que manejan, el cártel de Sinaloa y otras peligrosas bandas transnacionales del crimen y del narcotráfico estarían haciendo presencia en el departamento.

Frente a este delicado panorama, la defensora del Pueblo pidió a la fuerza pública ponerle la lupa al riesgo en el que están los habitantes de Atlántico.

El cártel de Sinaloa estaría en Barranquilla

En Barranquilla se conoce el accionar de bandas delincuenciales como ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, pero en las últimas semanas se ha alertado de la presencia de organizaciones del narcotráfico provenientes de México que estarían haciendo mella en esta zona del Caribe.

Se trataría de dos grupos que no son tan mencionados por parte de las autoridades, pero sí por la Defensoría del Pueblo por su accionar delictivo, para el envío de drogas al exterior: el cártel de Sinaloa y el cártel de Los Balcanes.

Esta situación pondría en inminente riesgo a la población civil que no solo se enfrentaría al crimen organizado nacional, sino al operar de organizaciones delincuenciales tan poderosas como las mexicanas.

Defensoría del Pueblo pide acciones contra los cárteles mexicanos en Atlántico

La Defensoría del Pueblo hizo una recomendación a las autoridades para utilizar la fuerza de manera persuasiva para poder acabar estos grupos de delincuencia organizada: