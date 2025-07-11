Millonaria recompensa para capturar a ‘El Diablo’: se fugó en medio de una condena por asesinato

El pasado domingo 19 de octubre ocurrió un hecho grave en una de las cárceles más importantes del país, la de Cómbita en Boyacá. Alias El Diablo se fugó en horas de la madrugada.

Este hombre, identificado como Nelson Ocampo Morales, fue condenado a 33 años de cárcel por el brutal asesinato de la policía Paula Cristina Ortega. Al parecer, escapó por una ventana, aprovechando el momento en el que menor cantidad de guardias había.

La condena y fuga de ‘El Diablo’

El crimen en cuestión se perpetró el 2 de agosto de 2023 en Neiva. Aquel día, la patrullera Ortega estaba transitando con su motocicleta y al parar en un semáforo, los criminales la increparon.

Ocampo no actuó solo, sino que tuvo un cómplice identificado como Yeison Fernando Ramírez Fajardo. Las cámaras de seguridad de los alrededores mostraron que ‘El Diablo’ le disparó varias veces.

Además, le robó su arma de dotación. Posteriormente, emprendió la huila en una motocicleta que fue conducida por Ramírez. La moto fue alterada con el fin de impedir que pudiera ser rastreada.

Sin embargo, estos criminales no pudieron salirse con la suya. Las autoridades los capturaron cuando estaban pasando por San Antonio de Anaconia, zona rural de Neiva. Su propósito era salir de la ciudad sin levantar sospechas.

50 millones de recompensa

Meses después, ambos llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía, lo cual permitió que el trámite judicial se adelantara en poco tiempo. Gracias a eso, un juez penal de conocimiento los condenó.

William Rincón, director de la Policía, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos con la que se pueda capturar a este criminal.

Si una persona tiene información sobre el paradero de Ocampo, puede comunicarse a través de la línea 123 o la que es contra el crimen 3143587212. Los ciudadanos pueden contar con la absoluta reserva.