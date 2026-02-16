General (r) Mauricio Alfonso Santoyo es expulsado de la JEP al “no aportar verdad plena”

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulsó al general en retiro Mauricio Alfonso Santoyo por “incumplir gravemente y de forma injustificada” su régimen de condicionalidad al no aportar verdad plena en el proceso que adelantan en su contra.

Como condición esencial de acceso y permanencia en el Sistema Integral para la Paz, perdió “los tratamientos especiales y beneficios otorgados por las autoridades judiciales y administrativas, ordinarias y transicionales”, a los que tenía derecho en la JEP, aunque esta decisión cuenta con los recursos de reposición y apelación.

La JEP requirió información clave a Santoyo sobre la desaparición de defensores de los DD. HH.:

El incidente para determinar si Santoyo incumplió el régimen de condicionalidad fue abierto en marzo de 2025, tras un análisis de sus aportes sobre hechos ocurridos entre 1997 y 2001, cuando fue comandante del Gaula en Antioquia.

Santoyo es investigado por realizar supuestos operativos conjuntos con paramilitares y recibir pagos, durante el tiempo en que estuvo a la cabeza del Gaula.

En su proceso, la JEP solicitó a Santoyo suministrar información sobre la desaparición forzada de dos antiguos integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y defensores de los derechos humanos en Medellín: Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa.

¿Cuál fue la respuesta de Santoyo al comparecer ante la JEP?

Al ser interrogado sobre la desaparición forzada de Monsalve y Quintero, el general en retiro contestó que, al reportarse, él se encontraba realizando funciones administrativas en la capital de la República y el comandante del Gaula en Medellín era el coronel Germán Eduardo Flórez Sánchez.

Sin embargo, la JEP explicó que “la carga de verdad que pudo aportar Santoyo sobre las desapariciones forzadas de ambos defensores de derechos humanos es alta, pues en septiembre de 2024 fue acusado por la Fiscalía 56 de la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la Nación, como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado y como autor mediato en el delito de desaparición forzada agravada”. Por tanto, dispuso su remisión a la justicia ordinaria.