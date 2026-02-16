ELN revela pruebas de supervivencia de policías y agentes del CTI secuestrados: meses sin noticias

Este 16 de febrero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) dio a conocer la pruebas de supervivencia de cuatro funcionarios que se encuentran secuestrados y de quienes no había noticias desde el pasado mes de octubre.

Se trata de dos uniformados de la Policía Nacional, subintendente Franque Hoyos y patrullero Yordin Fabián Pérez, ambos pertenecientes a la Dijín, así como los dos funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López.

Los videos que revelan la supervivencia de los cuatro funcionarios

Rodrigo Antonio López, funcionario de la Fiscalía en el departamento de Arauca, reveló que fue retenido en el municipio de Fortul el 9 de mayo de 2025 por el ELN. "Quiero decirle a la Fiscalía, a la fiscal Luz Adriana Camargo, agradecerles por la gestión que han hecho. La demora ha sido por la administración del presidente Gustavo Petro".

Aprovechó para enviarle un mensaje a sus familiares. "Quiero enviarle un saludo a mi hijo, lo pienso mucho todos los días, sé que ha sido muy valiente, que le ha ido bien en el colegio. Hijo, pronto nos vamos a ver".

Otro de los videos revelados tenía las palabras del subintendente Franque Hoyos, secuestrado desde julio de 2025 en el municipio de Tame, Arauca. "Desde ese momento le he solicitado al presidente, a la fiscal general de la Nación y al señor director de investigación para que hagan los trámites correspondientes para nuestra liberación".

Hoyos también se pronunció respecto a su familia. "Los extraño mucho, quiero verlos, no pude desearles una feliz navidad. A mis hijos los extraño con todo mi corazón. Me encuentro bien y he recibido un buen trato".