CANAL RCN
Deportes

Impensado para muchos: Bayern Múnich se sumó al Carnaval de Barranquilla desde Alemania

El Bayern Múnich quiso sumarse a una de las fiestas más tradicionales de Colombia como lo es el Carnaval de Barranquilla.

Bayern Múnich
Foto: @FCBayernES

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
07:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Bayern Múnich volvió a demostrar su cercanía con los aficionados colombianos al sumarse, desde la distancia, a una de las celebraciones culturales más importantes del país: el Carnaval de Barranquilla. A través de sus redes sociales oficiales, el club alemán publicó una imagen inspirada en la tradicional figura de la marimonda, uno de los personajes más emblemáticos de la fiesta, vestida con los colores del equipo bávaro.

El gesto no fue casual. Actualmente, una de las grandes figuras del club es el extremo colombiano Luis Díaz, nacido en La Guajira, pero con una fuerte conexión con Barranquilla, ciudad donde creció futbolísticamente y donde se formó como profesional. Esa relación cultural y deportiva fue el puente perfecto para que el Bayern decidiera hacer un guiño a la fiesta más representativa de la Costa Caribe colombiana.

David Trezeguet y lo que le falta a Colombia para ganar un Mundial: la mentalidad y Luis Díaz como gran líder
RELACIONADO

David Trezeguet y lo que le falta a Colombia para ganar un Mundial: la mentalidad y Luis Díaz como gran líder

Un homenaje desde Alemania a una fiesta colombiana

En la publicación compartida por el club, se pudo ver una marimonda celebrando, luciendo los colores rojo y blanco del Bayern, en una escena que evocaba el ambiente festivo del Carnaval. La imagen fue acompañada por mensajes alusivos a la celebración, lo que evidenció la intención del equipo alemán de conectarse con sus seguidores en Colombia.

El Carnaval de Barranquilla es considerado uno de los eventos culturales más importantes del país y de América Latina. Cada año reúne a miles de turistas y participantes que llenan las calles de música, danzas tradicionales y personajes típicos como la marimonda, el garabato o el monocuco. Por eso, el detalle del Bayern fue interpretado como un reconocimiento a la riqueza cultural de la región.

Luis Díaz pierde a uno de los líderes del Bayern Múnich tras confirmarse delicada lesión
RELACIONADO

Luis Díaz pierde a uno de los líderes del Bayern Múnich tras confirmarse delicada lesión

Reacción positiva de los hinchas colombianos

La publicación no pasó desapercibida entre los aficionados del club alemán en Colombia, especialmente en la Costa Caribe, donde el cariño por Luis Díaz es evidente. Muchos seguidores destacaron el gesto del equipo europeo, señalando que este tipo de acciones fortalecen el vínculo entre los clubes internacionales y sus fanáticos en otros países.

En redes sociales, los comentarios de hinchas colombianos celebraron la iniciativa y agradecieron al Bayern por tener en cuenta una de las fiestas más representativas del país. El hecho también fue visto como una muestra del impacto que ha tenido Luis Díaz desde su llegada al club, no solo por su rendimiento deportivo, sino por la visibilidad que le ha dado a la cultura colombiana en el exterior.

¡Qué dupla! Nueva asistencia de Luis Díaz para golazo de Harry Kane con el Bayern
RELACIONADO

¡Qué dupla! Nueva asistencia de Luis Díaz para golazo de Harry Kane con el Bayern

Así, entre fútbol y tradición, el Bayern Múnich encontró una manera de unirse simbólicamente al Carnaval de Barranquilla, demostrando que el alcance del deporte también sirve como puente entre culturas y celebraciones alrededor del mundo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Radamel Falcao García

Lo último: DT de Millonarios reveló tiempo de recuperación de Falcao García

Fútbol

El golazo en Brasil de Hulk que piden para Púskas: un misil desde 35 metros

Independiente Medellín

Liverpool vs. Medellín: fecha, hora y canal para ver el inicio de la Copa Libertadores

Otras Noticias

JEP

General (r) Mauricio Alfonso Santoyo es expulsado de la JEP al “no aportar verdad plena”

La JEP requirió información clave a Santoyo sobre la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero.

Artistas

Hay preocupación por la salud de Taliana Vargas, la reconocida actriz: este es su diagnóstico

Taliana Vargas explicó cuál fue la enfermedad que le descubrieron y tomó una decisión.

RUT

Estos son los casos únicos donde la DIAN le puede cancelar el RUT en 2026

Estados Unidos

VIDEO | Se registró balacera en pleno partido de hockey en Rhode Island: hay muertos y heridos

EPS

Exgerente de Emssanar habría permitido usar recursos de la salud para saldar millonaria condena