Se esclarece el caso de los cadáveres de dos mujeres en la vía al Llano: esto confesó el presunto asesino

El caso de dos mujeres halladas sin vida dentro de un vehículo en la vía al Llano comenzó a esclarecerse luego de la captura de un hombre de 44 años, quien fue señalado como presunto responsable de los homicidios.

Los hechos habrían comenzado el 7 de septiembre, en un inmueble del barrio Betania, en la localidad de Usme, en Bogotá, después de una discusión.

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación, el hombre habría asesinado primero a una niña de 11 años y posteriormente a su madre.

Después de los crímenes, presuntamente ocultó los cuerpos y emprendió un recorrido en vehículo con las víctimas.

¿Cómo habrían ocurrido los asesinatos?

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, todo habría comenzado con un altercado entre el hombre y la madre de la menor.

La investigación señala que, horas después de esa discusión, el señalado habría tomado represalias contra la mujer atacando a su hija.

La niña, de 11 años, habría sido asfixiada cuando se disponía a salir rumbo al colegio.

Posteriormente, cuando la madre regresó de trabajar, el hombre presuntamente le dijo que tenía una sorpresa.

Según la Fiscalía, le vendó los ojos y luego la atacó con un arma cortopunzante, provocándole la muerte.

Después de los dos homicidios, habría limpiado las manchas de sangre que quedaron en el inmueble, aparentemente con la intención de eliminar evidencias relacionadas con los crímenes.

¿Qué hizo con los cuerpos de la mujer y la niña?

La investigación señala que el hombre permaneció en el lugar y, durante la madrugada del 9 de septiembre, habría cambiado de ropa a las víctimas.

Luego ubicó los cuerpos dentro del vehículo: uno en los asientos delanteros y otro en la parte trasera.

Con las dos víctimas dentro del automotor, emprendió un recorrido que inicialmente habría tenido como destino La Guajira. Sin embargo, el trayecto cambió.

Según la Fiscalía, hacia el mediodía el hombre regresó a Bogotá y posteriormente tomó rumbo hacia Villavicencio, Meta. El recorrido terminó en jurisdicción de Chipaque, Cundinamarca, donde ciudadanos se percataron de una situación que les llamó la atención.

Varias personas alertaron a las autoridades después de observar que había dos personas dentro del vehículo que no respondían a sus llamados.

La información permitió que las autoridades intervinieran y realizaran la captura del hombre en flagrancia. Fue entonces cuando se descubrieron los cuerpos de las dos víctimas dentro del automotor.

¿Por qué delitos deberá responder?

Tras la captura, un fiscal de la Seccional Cundinamarca presentó el caso ante un juez de control de garantías. Al hombre le fueron imputados los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Durante el proceso judicial, el hombre aceptó los cargos que le fueron imputados y, ante la gravedad de los hechos, un juez de control de garantías ordenó que deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso.