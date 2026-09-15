Rescataron a dos hermanos de 2 y 5 años que pedían ayuda por una ventana en Bogotá: ¿qué estaba pasando?

Este martes 15 de septiembre, la alerta de la comunidad permitió que uniformados de la Policía Nacional llegaran hasta una vivienda del barrio La Fragua, donde fueron encontrados dos hermanos, de 2 y 5 años, que presuntamente se encontraban solos y en condiciones que ponían en riesgo su bienestar.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los niños estaban sobre una ventana ubicada en el primer piso del inmueble cuando los policías atendieron el llamado.

La situación llevó a los uniformados a ingresar a la vivienda con ayuda de habitantes del sector para verificar el estado de los menores.

¿Qué estaba pasando dentro de la vivienda?

Una vez dentro del inmueble, los policías evidenciaron, según el reporte oficial, condiciones inadecuadas de higiene.

Además, durante la verificación se estableció que los menores no habrían recibido alimentación, lo que aumentó la preocupación por su estado de vulnerabilidad.

Las primeras indagaciones apuntan a que la madre de los niños habría salido de la vivienda desde la noche anterior y los habría dejado sin la compañía o supervisión de otro adulto responsable.

Sin embargo, las circunstancias exactas de lo ocurrido deberán ser establecidas por las autoridades competentes.

¿Qué pasó con los menores?

Ante el riesgo para los niños, los uniformados procedieron a sacarlos del inmueble para ponerlos a salvo.

Posteriormente, la Policía activó la ruta de atención integral, con el propósito de garantizar su protección y verificar sus condiciones.

Los dos hermanos quedaron a disposición de la autoridad competente, que deberá adelantar el proceso correspondiente para el restablecimiento de sus derechos.

¿Cuántos menores han sido rescatados durante el 2026?

El caso se suma a las acciones adelantadas por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional frente a situaciones en las que niños, niñas y adolescentes se encuentran en presunto estado de abandono.

Según la institución, en lo corrido de 2026 han sido rescatados 75 menores que se encontraban en circunstancias de este tipo.