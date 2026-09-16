Fuerte temblor en Colombia hoy: sismo de magnitud 4,5 sacudió al país en la madrugada

Un fuerte temblor se registró en Colombia durante la madrugada de este miércoles 16 de septiembre, en medio de una serie de movimientos sísmicos reportados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento que más llamó la atención ocurrió en horas de la madrugada y alcanzó una magnitud de 4,5.

De acuerdo con el reporte actualizado del SGC, el sismo ocurrió a la 1:18 a. m. y tuvo como referencia el municipio de Istmina, en Chocó, con una profundidad de 43 kilómetros. El reporte inicial había registrado otros valores, pero la entidad actualizó posteriormente la información tras revisar los datos.

El fuerte temblor de 4,5 que se registró en Chocó

El movimiento de las 1:18 a. m. fue uno de los más destacados de la madrugada. Según los reportes ciudadanos recopilados por el SGC, el temblor fue percibido en diferentes sectores del Eje Cafetero y Valle del Cauca, entre ellos Pereira, Armenia, Manizales, Cali y El Cerrito.

La actividad sísmica continuó durante las horas siguientes. A las 2:02 a. m., el SGC reportó otro movimiento, esta vez de magnitud 4,4 y con profundidad superficial, localizado en el océano Pacífico.

Después se registraron otros temblores de menor magnitud en la misma zona y en Chocó. Entre ellos estuvo uno de 2,9 a las 2:33 a. m., otro de 2,6 a las 3:14 a. m. y uno de 3,4 a las 3:45 a. m., nuevamente con referencia en Istmina.

¿Cuántos sismos se han registrado este 16 de septiembre?

Durante las primeras horas del miércoles, el catálogo del SGC registró más de diez movimientos sísmicos, incluidos eventos en Chocó, Santander y el océano Pacífico.

También se reportaron sismos de magnitud 2,5 en Piedecuesta y Betulia, Santander, además de varios movimientos de menor magnitud en el Pacífico.

El SGC recuerda que los datos de magnitud, profundidad y ubicación pueden ser modificados mientras avanza el procesamiento de la información. Asimismo, quienes hayan sentido alguno de estos movimientos pueden reportarlo mediante el sistema Sismo Sentido de la entidad.