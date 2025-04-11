Hallaron el cuerpo de una mujer envuelto en un colchón y tirado en una carretera de Risaralda: esto se sabe

En el municipio de Dosquebradas, en Risaralda, las autoridades hallaran el cuerpo sin vida de una mujer envuelto en un colchón y abandonado en una vía rural.

La víctima, de 33 años, fue asesinada por su pareja sentimental en medio de una discusión por celos.

Posteriormente, el responsable intentó borrar las huellas del crimen, trasladando el cuerpo y dejándolo a un costado de la carretera que conduce hacia el municipio de Santa Rosa de Cabal.

Hombre asesinó a su pareja tras una discusión por celos en Risaralda

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de julio, cuando, según la investigación liderada por un fiscal adscrito a la Seccional Risaralda, una discusión entre la pareja se salió de control.

En medio del altercado, el hombre agredió a la mujer con un arma cortopunzante, causándole la muerte en el lugar.

Tras cometer el homicidio, el agresor intentó impedir que el crimen fuera descubierto.

Con la intención de afectar la labor de las autoridades y alejar cualquier rastro que lo vinculara directamente, envolvió el cuerpo de la víctima en un colchón, lo aseguró, y lo trasladó hasta una zona solitaria de la vía que comunica Dosquebradas con Santa Rosa de Cabal.

Allí lo abandonó y huyó del lugar.

Hallan el cuerpo de una mujer envuelto en un colchón y tirado en una carretera de Risaralda

Horas después, las autoridades fueron alertadas por habitantes del sector, quienes reportaron la presencia del colchón abandonado en la carretera.

Al inspeccionarlo, los investigadores confirmaron la presencia del cuerpo sin vida de la mujer, lo que dio inicio a una investigación que permitió reconstruir los hechos y establecer la responsabilidad del agresor.

El hombre, de 29 años, fue capturado por las autoridades y, ante la contundencia de las pruebas en su contra, aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.

Ahora, en audiencia, el hoy condenado reconoció su participación en el homicidio y firmó un preacuerdo con el ente acusador, el cual fue avalado por un juez de conocimiento de Dosquebradas.

La decisión judicial le impuso una condena de 31 años y 5 meses de prisión, tras hallarlo responsable de los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.