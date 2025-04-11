CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Hombre encerró y amenazó a su expareja y a su hija de 6 años con un cuchillo en Soacha

Tras varias horas de intentos por mediar con el agresor, la Policía tuvo que ingresar al apartamento por una ventana.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
07:10 p. m.
En la medianoche del 3 de noviembre, en un conjunto residencial de la comuna 3 de Soacha, Cundinamarca, los gritos de auxilio de una mujer y su hija alertaron a los vecinos, quienes de inmediato contactaron a las autoridades.

Al llegar, los uniformados confirmaron que se trataba de una retención ilegal dentro de un apartamento, donde un hombre mantenía contra su voluntad a su expareja y a la hija de ambos, una niña de seis años.

Hombre retuvo y amenazó con un cuchillo a su expareja y a su hija en un apartamento de Soacha

El hombre, identificado como Camilo Guerra Peña, se encontraba dentro del inmueble con actitud violenta, impidiendo el ingreso de los uniformados.

Los agentes del MSOPT (Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios) intentaron durante varias horas establecer un diálogo para lograr la liberación voluntaria de las víctimas, pero los esfuerzos resultaron infructuosos.

Ante el riesgo evidente para la vida de la menor y la imposibilidad de llegar a un acuerdo, los uniformados tomaron la decisión de ingresar al apartamento por una ventana.

Al hacerlo, se enfrentaron a una escena de alto riesgo: el hombre sostenía un cuchillo con el que amenazaba directamente a la niña.

Policía abatió al hombre que amenazaba con un cuchillo a su hija de 6 años en Soacha

Según el informe oficial, en un momento de tensión, el agresor se abalanzó sobre los uniformados con el arma blanca en la mano, lo que obligó a uno de ellos a hacer uso de su arma de dotación para neutralizar la amenaza.

El disparo logró detener la agresión, permitiendo el rescate inmediato de la menor y su madre.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Luis Carlos Galán, donde recibió los primeros auxilios.

Posteriormente, se formalizó su captura en flagrancia por los delitos de violencia intrafamiliar y violencia contra servidor público. Su proceso fue puesto a disposición de la Fiscalía URI de Soacha.

