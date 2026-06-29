Hallan el cuerpo sin vida de senderista que cayó al cañón de Las Iguanas, Santander

Senderistas en el departamento de Santander se encuentran de luto, tras el hallazgo sin vida de Eunice Ríos Quintero, la mujer de 62 años que el puente festivo de San Pedro y San Pablo, cayó por el cañón de Las Iguanas.

De acuerdo con información revelada por las autoridades, Ríos se encontraba acompañada de su pareja sentimental realizando actividades de senderismo cuando perdió la estabilidad, resbaló y cayó 30 metros al vacío.

Entonces, se encontraban cerca de la vía que comunica con el municipio de Zapatoca, desde donde fue realizada una llamada de emergencia al Centro Automático de Despacho (CAD) de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

El rescate de Eunice Ríos representó un reto para los equipos de emergencia:

De inmediato, integrantes de Ponalsar, la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional, se presentaron en la zona, en la que se encontraba el personal de Bomberos de Floridablanca.

De manera conjunta, efectuaron maniobras de extracción y recuperación bajo la técnica de camillaje y rescate vertical, debido a las condiciones del terreno.

Sin embargo, el rescate representó un reto para las autoridades por cuenta del terreno escarpado y la densa vegetación, que en la pendiente dificultaron el acceso a los organismos de rescate.

¿Dónde fue encontrada la senderista y qué sigue tras confirmarse su muerte?

El cuerpo de Eunice, finalmente, fue encontrado en la vereda Chocóita, jurisdicción del municipio de Girón, Santander.

Una vez lograron extraerlo del cañón, fue trasladado a la vía principal más cercana, para realizar su entrega formal al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que adelantará los actos urgentes.

La muerte de Eunice Ríos se convierte también en un llamado a extremar medidas entre los deportistas extremos que visitan este paraje natural, ubicado a hora y media de Girón, por sus hermosos pozos, paisajes y especies.