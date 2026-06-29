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Gobernador de Cundinamarca recomienda evitar la Autopista Sur a viajeros que ingresen a Bogotá

Solo el lunes festivo, 29 de junio, se espera que 300.000 vehículos ingresen a la capital colombiana.

Foto: Gobernación de Cundinamarca
Foto: Gobernación de Cundinamarca

Jorge Leonardo Alzate

junio 29 de 2026
02:09 p. m.
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Al cierre del puente festivo por las celebraciones religiosas de San Pedro y San Pablo, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, recomendó a los viajeros que planeen ingresar a Bogotá evitar la Autopista Sur.

En su lugar, los invitó a considerar vías alternas como el corredor Girardot – La Mesa – Mosquera, debido a que, en la Autopista Sur, la vía se reduce a dos carriles en los sectores 3M y Maiporé por las obras de las fases II y III del sistema Transmilenio.

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¿Cuántos vehículos ingresarán a Bogotá el lunes festivo del 29 de junio?

Las autoridades proyectan que solo el lunes festivo, 29 de junio, 300.000 vehículos ingresen a Bogotá. De ellos, 169.116 podrían hacerlo por la Autopista Sur y otros 134.906 por el corredor La Mesa.

Además, se espera que el número de vehículos que ingresen a Bogotá aumente después de las 4:00 de la tarde, cuando ya esté activa la medida de Pico y Placa Regional.

Durante el lunes festivo se restringirá la entrada de vehículos con placa terminada en 2, 4, 6, 8 y 0, entre el mediodía y las 4:00 de la tarde y, a los vehículos con placa terminada en 1, 3, 5, 7 y 9, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche.

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Las autoridades desplegaron sus capacidades para garantizar la entrada de vehículos a Bogotá:

Pese a su recomendación de elegir vías alternas, el gobernador Jorge Emilio Rey informó que el lunes se mantendrá “activo el dispositivo de movilidad, en coordinación con la Policía de Tránsito, con presencia de agentes de tránsito y monitoreo permanente en todos los corredores para facilitar el ingreso de los viajeros y atender cualquier eventualidad”.

Bajo la misma línea, el secretario de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, Diego Jiménez, indicó que se han “dispuesto medidas operativas, de gestión del tráfico, monitoreo tecnológico y acompañamiento permanente” de sus agentes “para garantizar desplazamientos más seguros”.

Además, entre las 10:00 de la mañana y la medianoche del lunes estará habilitado el reversible entre Apulo y Mosquera, y entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, el reversible entre la avenida Canoas y San Marón, en Soacha.

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