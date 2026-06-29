CANAL RCN
Internacional

Hungría anuncia la llegada de más aviones Saab Gripen: ¿Qué características tienen?

Faltaban dos aeronaves para que el acuerdo de hace un par de años quedara completado.

Aviones Gripen para Hungría.
Aviones Gripen para Hungría. Foto: Saab.

Noticias RCN

junio 29 de 2026
03:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La compañía Saab anunció la entrega de los últimos aviones caza Gripen para Hungría. Con esto, se concluye el acuerdo logrado en enero de 2024.

Saab presentó el primer avión Gripen F en Suecia: ¿Así serán los que llegarán a Colombia?
RELACIONADO

Saab presentó el primer avión Gripen F en Suecia: ¿Así serán los que llegarán a Colombia?

El pasado 23 de junio, aterrizaron dos cazas Gripen C en la base aérea de Kecskemét. El negocio fue logrado entre la Administración Sueca de Material de Defensa (FMV) y el Ministerio de Defensa de Hungría.

Saab le cumple a Hungría con los aviones

Con esta entrega, el país europeo queda con 18 aviones Gripen C/D (16 C y 2 D). Cabe mencionar que, desde hace más de dos décadas, Hungría les ha apostado a los modelos de la compañía sueca.

“La flota mantendrá una alta disponibilidad y se actualizará continuamente para cumplir con todos los requisitos de la misión durante al menos la próxima década”, destacó el alto ejecutivo de Saab, Lars Tossman.

La historia de los Gripen y Hungría comenzó en 2001, pero ya era necesario actualizar la flota. Los modelos entregados permitirán que la seguridad aérea esté garantizada como mínimo hasta 2036.

Carl-Fredrik Edström, representante húngaro, sostuvo lo siguiente: “Como aliados de la OTAN, ambos países llevarán a cabo en el futuro misiones conjuntas que van más allá de la entrega de aeronaves, en particular en el ámbito de la defensa aérea y antimisiles integrada”.

¿Qué características tienen los Gripen?

Estos modelos miden 16 metros, cuentan con una envergadura de 9 metros y pueden transportar a dos tripulantes. Asimismo, tienen capacidades para transportar más de 4.500 litros de combustible y una carga útil de 7.200 kilos.

Ucrania está cerca del primer pago para comprar aviones Gripen y Rafale: Zelenski detalló avances
RELACIONADO

Ucrania está cerca del primer pago para comprar aviones Gripen y Rafale: Zelenski detalló avances

A nivel mecánico, la propulsión es obra de un motor turbofán General Electric F414 con postcombustión. La velocidad de los Gripen es de máximo Mach 2, o lo que es igual a 2.470 kilómetros por hora.

Con respecto al armamento, están equipados con un cañón de 27 mm, misiles de corto alcance guiados por infrarrojos, misiles aire-aire, misiles aire-superficie, misiles guiados por radar activo, misiles antibuque y bombas guiadas por láser.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Rescatistas buscan vida en edificio colapsado en Caraballeda: una mujer envió señales vía WhatsApp

Venezuela

Sigue temblando masivamente en Venezuela: se han reportado estos movimientos telúricos hoy 29 de junio

Alemania

Tiroteo en Alemania deja cinco personas muertas en Stade, al norte del país

Otras Noticias

Selección de Brasil

¡Brasil le ganó agónicamente a Japón y está en los octavos del Mundial 2026! Vea el VIDEO de los golazos

Brasil se impuso en el minuto 90+6 con un gol de Martinelli.

Bogotá

Gobernador de Cundinamarca recomienda evitar la Autopista Sur a viajeros que ingresen a Bogotá

Solo el lunes festivo, 29 de junio, se espera que 300.000 vehículos ingresen a la capital colombiana.

Viral

El llamado 'espiritista más poderoso del mundo', que es de Ghana, hizo impactante predicción sobre el Mundial

Medio ambiente

Empresa de envases con impacto en economía circular entra al ranking mundial de sostenibilidad de TIME

Invima

Invima prohibió un suplemento popular en redes sociales por riesgos para la salud