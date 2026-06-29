Hungría anuncia la llegada de más aviones Saab Gripen: ¿Qué características tienen?

La compañía Saab anunció la entrega de los últimos aviones caza Gripen para Hungría. Con esto, se concluye el acuerdo logrado en enero de 2024.

El pasado 23 de junio, aterrizaron dos cazas Gripen C en la base aérea de Kecskemét. El negocio fue logrado entre la Administración Sueca de Material de Defensa (FMV) y el Ministerio de Defensa de Hungría.

Saab le cumple a Hungría con los aviones

Con esta entrega, el país europeo queda con 18 aviones Gripen C/D (16 C y 2 D). Cabe mencionar que, desde hace más de dos décadas, Hungría les ha apostado a los modelos de la compañía sueca.

“La flota mantendrá una alta disponibilidad y se actualizará continuamente para cumplir con todos los requisitos de la misión durante al menos la próxima década”, destacó el alto ejecutivo de Saab, Lars Tossman.

La historia de los Gripen y Hungría comenzó en 2001, pero ya era necesario actualizar la flota. Los modelos entregados permitirán que la seguridad aérea esté garantizada como mínimo hasta 2036.

Carl-Fredrik Edström, representante húngaro, sostuvo lo siguiente: “Como aliados de la OTAN, ambos países llevarán a cabo en el futuro misiones conjuntas que van más allá de la entrega de aeronaves, en particular en el ámbito de la defensa aérea y antimisiles integrada”.

¿Qué características tienen los Gripen?

Estos modelos miden 16 metros, cuentan con una envergadura de 9 metros y pueden transportar a dos tripulantes. Asimismo, tienen capacidades para transportar más de 4.500 litros de combustible y una carga útil de 7.200 kilos.

A nivel mecánico, la propulsión es obra de un motor turbofán General Electric F414 con postcombustión. La velocidad de los Gripen es de máximo Mach 2, o lo que es igual a 2.470 kilómetros por hora.

Con respecto al armamento, están equipados con un cañón de 27 mm, misiles de corto alcance guiados por infrarrojos, misiles aire-aire, misiles aire-superficie, misiles guiados por radar activo, misiles antibuque y bombas guiadas por láser.