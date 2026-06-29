Cayó en Toribío alias Ñeque, mano derecha del abatido alias Marlon

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que en la mañana de este lunes tropas del Ejército Nacional neutralizaron a cuatro integrantes de una estructura terrorista en el área de Tacueyó, corregimiento de Toribío, Cauca.

Entre los abatidos se encuentra Juan Diego Palta Moreno, conocido como alias Ñeque, señalado como mano derecha del abatido alias Marlon y quien, según las autoridades, habría amenazado al presidente Gustavo Petro.

Ejército neutraliza a cuatro disidentes en medio de persecución aérea

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que “la moral combativa y la ofensiva de nuestros militares y policías permitió que esta mañana nuestros valientes militares neutralizaran a cuatro integrantes de una estructura terrorista de alias Mordisco”.

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Entre los abatidos se encuentra alias Ñeque, considerado mano derecha de alias Marlon y señalado de haber amenazado al presidente Gustavo Petro.

Sánchez aseguró que el Gobierno se trazó la meta de neutralizar a los principales cabecillas del terrorismo en el Cauca y que “ya vamos en la segunda generación”. El jefe de la cartera de Defensa enfatizó que “ningún criminal o terrorista está por encima de la ley”.

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Vehículo incinerado y llamado a la ciudadanía

En medio de los combates, un vehículo en el que supuestamente se movilizaban los delincuentes resultó incinerado. Aunque hasta el momento no hay datos oficiales sobre bajas adicionales, las autoridades mantienen el despliegue de tropas en la zona.

El ministro recordó que “el terrorismo no es solamente físico, también es mediático” e invitó a los colombianos a ser responsables con la información y a seguir apoyando a la Fuerza Pública. Además, reiteró el ofrecimiento de recompensas y pidió a la ciudadanía comunicarse a la línea 157 para prevenir cualquier acto terrorista.