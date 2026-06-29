¡Tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 29 de junio de 2026! Atento al reporte completo

Desde la madrugada de este 29 de junio de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos cinco temblores en el país.

¿Dónde se han sentido? Entérese de los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este es el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 29 de junio de 2026

9:00 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 29 de junio de 2026

1:36 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

2:59 a.m.

Epicentro: La Unión, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 120 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de La Unión (Valle del Cauca), a 6 de Versalles (Valle del Cauca) y a 10 de El Dovio (Valle del Cauca).

3:05 a.m.

Epicentro: Tello, Huila.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 36 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Villavieja (Huila), a 9 de Aipe (Huila) y a 11 de Tello (Huila).

3:17 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

6:22 a.m.

Epicentro: borde de la región entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 38 kilómetros de Acandí (Chocó), a 77 de Unión Chocó (Panamá) y a 77 de Soloy (Panamá).