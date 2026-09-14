Hallan la avioneta desaparecida en la que viajaba una misión médica: buscan sobrevivientes

La avioneta en la que viajaban, desde Chocó, cinco personas, cuatro de ellas harían parte de una misión médica y el piloto, fue localizada tras permanecer desaparecida durante 27 horas.

La aeronave fue ubicada en las cercanías del cerro Tatamá, una zona montañosa de difícil acceso ubicada a 50 kilómetros de Pereira.

La aeronave de matrícula HK4185 realizaba la ruta entre Condoto, Chocó, y el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, cuando se perdió todo contacto con ella.

Buscan sobrevivientes de la avioneta desaparecida en Chocó

El domingo 13 de septiembre a las 9:23 de la mañana, según registros del sistema Flightradar que documentaron la trayectoria completa, se perdió la comunicación con la aeronave.

Los cuatro miembros de la misión médica regresaban a Bogotá después de tres días de labores en el departamento del Chocó, realizando actividades humanitarias en la región.

La búsqueda se activó inmediatamente después de que la radio baliza de emergencia de la aeronave comenzara a emitir señales en las inmediaciones del cerro Tatamá.

Debido a las condiciones geográficas de difícil acceso de la zona, la Aeronáutica Civil mantiene permanente comunicación y coordinación con múltiples organismos.

La Policía Nacional, el Ejército Nacional y diversos organismos de socorro han desplegado unidades SAR (búsqueda y rescate) y personal especializado hacia el lugar de la eventualidad.

Así va el operativo de rescate de la avioneta hallada en Pereira

El Ejército Nacional desplegó tropas terrestres para recorrer la zona montañosa, mientras que la Fuerza Aérea colabora con helicópteros sobrevolando el área en busca de señales de la aeronave y sus ocupantes.

La operación conjunta involucra recursos aéreos y terrestres en una de las zonas más escarpadas del país.

Las comunidades lo han jugado un papel fundamental en las labores de búsqueda, aunque enfrentan limitaciones técnicas. "Nosotros tenemos unos radios de comunicación, pero son de muy corto alcance, entonces no nos hemos podido comunicar con la comisión que salió para allá", explicó José Manuel Sánchez, líder de la zona, sobre las dificultades para coordinar los esfuerzos.

Las autoridades continúan monitoreando las señales de la radio baliza de emergencia para precisar la ubicación exacta de la aeronave.