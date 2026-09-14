¿Quiénes iban en la avioneta desaparecida en Chocó?: Esto es lo que se sabe de la aeronave

Una aeronave tipo Cessna de la Patrulla Aérea Civil Colombiana permanece desaparecida en el departamento de Chocó tras perder comunicación con la torre de control del aeropuerto de Pereira cuando se dirigía hacia Bogotá, desde el municipio de Condoto.

En la aeronave viajaban cinco personas de una misión médica que acababan de finalizar en Chocó.

Las labores de búsqueda fueron detenidas por un lapso de tiempo por restricciones meteorológicas, las fuertes lluvias han dificultado el operativo.

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¿Quiénes iban en la avioneta desaparecida en Chocó?

Los ocupantes de la aeronave fueron identificados como:

Perla Constanza Álvarez

Sandy García

Maritza Guzmán

Yuliza Figueredo

Mehmet Cankaya - Piloto

Cuatro de ellos formaban parte del equipo médico que regresaba de cumplir una brigada de salud de tres días en el aeropuerto Mandinga de Condoto, donde atendieron a decenas de personas en zonas apartadas.

Lo que se sabe de la aeronave desaparecida

La última vez que se tuvo registro visual de la aeronave fue en el municipio de Tadó, en Chocó, zona donde actualmente se concentran las operaciones de búsqueda. Testigos reportaron haber visto volar la avioneta a baja altura.

Más de 100 voluntarios, incluyendo comunidades afroindígenas, se han sumado al operativo junto con el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil.

"Hoy ya están desplegados todo el equipo del Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y más de 100 voluntarios, tanto comunidades afroindígenas buscando los pasajeros de esta aeronave. Rogamos que estén próximamente con vida", confirmó Juan Carlos Palacios, alcalde de Tadó, Chocó.

La Patrulla Aérea Civil Colombiana informó que está brindando acompañamiento psicológico a los familiares de las personas desaparecidas y del piloto mientras continúan las labores de búsqueda en la región.

"Cada vuelo de la patrulla aérea civil colombiana lleva consigo una misión, llegar hasta los lugares más apartados del país para brindar atención y esperanza a quienes más lo necesitan", indicó la organización sobre la labor humanitaria que cumplía la tripulación desaparecida en Condoto.