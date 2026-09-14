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“La orden fue directa”: Laura Sarabia es imputada por tres delitos en caso del polígrafo a Marelbys Meza

La Fiscalía aseguró Sarabia habría dado la orden al entonces jefe de seguridad de la Presidencia, para practicar el polígrafo a su empleada.

Noticias RCN

septiembre 14 de 2026
01:27 p. m.
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La exdirectora del Dapre y exembajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, responde ante la justicia por el polémico caso del polígrafo a su entonces empleada, la señora Marelbys Meza.

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Durante una audiencia realizada este lunes 14 de septiembre, la Fiscalía la imputó por tres delitos relacionados con el procedimiento que se habría realizado de forma irregular por orden de la misma Sarabia.

Peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal fueron los cargos que la Fiscalía señaló durante la diligencia, asegurando que Sarabia habría ordenado directamente practicar la prueba del polígrafo a su niñera.

El caso del polígrafo a Marelbys Meza

Cabe recordar que la entonces empleada de Sarabia, la señora Marelbys Meza, fue trasladada hasta un edificio frente a la Casa de Nariño y sometida durante horas a varias preguntas para establecer si tenía relación con un supuesto hurto que se habría presentado en la vivienda de la entonces jefe de gabinete.

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Según se supo en su momento, una importante suma de dinero desapareció del apartamento de Sarabia, quien en ese momento era la mano derecha del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con la Fiscalía, Sarabia habría dado la orden directa al coronel Carlos Feria, quien era en ese momento el jefe de seguridad del presidente, para que realizara la prueba del polígrafo a Meza.

La orden fue directa. Al direccionar al coronel Feria, abusó de su cargo…

Primera imputación contra Laura Sarabia

Por estos hechos, Sarabia enfrenta por primera vez una imputación, aunque el caso ya estaba en los tribunales por la actuación de los policías que participaron en el procedimiento.

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Sin embargo, el caso del polígrafo sería apenas el comienzo; después vendría el escándalo de las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza.

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