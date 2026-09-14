Ministerio del Trabajo se pronunció sobre el caso Zara: realizaron inspección laboral sin previo aviso

Después de la polémica que se desató el pasado 12 de septiembre luego de la denuncia de una trabajadora de la tienda Zara ubicada en el Centro Comercial Unicentro, en donde afirma que fue humillada y obligada a irse descalza a su casa por parte de una de las administradoras del local, el Ministerio del Trabajo se pronunció y publicó un comunicado oficial con las acciones a tomar.

Un día después se conoció un audio que sostuvieron las involucradas, en donde se explica que los zapatos que le exigieron entregar no hacían parte de la dotación, sino que fue un préstamo por haber asistido a trabajar con el calzado incorrecto. En los videos publicados por la trabajadora, afirma que fue humillada y que demandaría públicamente al establecimiento.

¿Qué dijo el Ministerio del Trabajo?

Este 14 de septiembre, y tras varias solicitudes por parte de usuarios de redes sociales, el Ministerio del Trabajo publicó un comunicado oficial en el que anunció que este mismo lunes se realizó una inspección laboral en el establecimiento donde ocurrió el inconveniente con el fin de verificar el cumplimiento de las normas laborales, de seguridad en el trabajo y de seguridad y salud en el trabajo. Además, confirmaron que el procedimiento se realizó sin previo aviso.

Según el boletín de prensa, el "procedimiento permite a los inspectores constatar directamente las condiciones existentes en el lugar de trabajo y verificar, de manera objetiva, el cumplimiento de la legislación laboral" e informan que, una vez finalizada la visita, se elaborará el informe correspondiente y, de ser necesario, se tomarán las medidas que así lo requiera el caso.

Zara y Texmoda S.A.S. siguen sin pronunciarse al respecto

A la fecha y tras la gran repercusión que ha tenido el tema en redes sociales, la empresa involucrada no se ha pronunciado al respecto para aclarar los hechos ocurridos, mientras que María Alejandra Rojas, la trabajadora afectada, ha publicado varios videos contando lo sucedido; incluso, algunas personas realizaron un plantón al frente del local.