Hallan oculto en un pagadiario a ciudadano extranjero que tenía orden de expulsión

Durante un operativo realizado en el sector de María Paz, en la localidad de Kennedy, las autoridades ubicaron a un ciudadano extranjero que permanecía oculto en un pagadiario a pesar de tener vigente una orden de expulsión del país.

El hombre, de nacionalidad venezolana, fue puesto de inmediato a disposición de Migración Colombia para avanzar con el procedimiento correspondiente.

El ciudadano había cumplido recientemente una condena de un año y siete meses por hurto. De acuerdo con el fallo judicial, tras finalizar su pena debía abandonar Colombia de manera inmediata. Sin embargo, continuó en el territorio nacional sin autorización.

Durante el mismo despliegue operativo, las autoridades suspendieron otro pagadiario del sector luego de evidenciar que allí se ofrecían servicios sexuales pagos.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que las intervenciones continuarán y que “no vamos a permitir que la ilegalidad se enquiste en María Paz ni en ningún punto de la ciudad. Vamos a seguir interviniendo, de día y de noche, para poner orden y devolverle la tranquilidad a Bogotá”.

La jornada incluyó además la recuperación de 21.000 metros cuadrados de espacio público en las inmediaciones de la plaza de mercado Las Flores.

La Secretaría de Integración Social también estuvo presente para brindar atención a personas en situación de vulnerabilidad, a quienes se le ofreció traslado a un hogar de paso. Sin embargo, ninguno aceptó la alternativa institucional.

El operativo, contó con la participación de más de 90 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, así como equipos de la Alcaldía Local de Kennedy, Migración Colombia y distintas entidades distritales.