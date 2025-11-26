Sorprendieron a dos menores movilizándose en un carro robado por Bogotá

El caso tuvo lugar en San Joaquín, barrio de Ciudad Bolívar. Durante la noche del 24 de noviembre, los uniformados que estaban patrullando los alrededores notaron que los pasajeros de un carro tenían un comportamiento peculiar.

Acto seguido, comenzó una sigilosa persecución para comprobar las sospechas. Cuando el carro blanco fue detenido, la Policía descubrió que había sido robado en la madrugada del mismo día; pero en la localidad de Usme.

Carro fue robado en Usme y localizado en Ciudad Bolívar

El conductor fue capturado y los dos pasajeros, quienes son menores de edad, quedaron aprehendidos. Las sospechas también se corroboraron con las imágenes reveladas por las cámaras de seguridad.

La Policía mostró que Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Ciudad Bolívar y Suba son las localidades en donde se presenta la mayor cantidad de robos. Entre las cinco agrupan 1.506 casos, el 55.81% de los reportes.

En lo corrido de 2025 (hasta el 31 de octubre), hubo una reducción del 24.5% en los casos. Las localidades también tuvieron menos reportes, exceptuando San Cristóbal (tuvo 21 hechos más).

Localidades en donde más roban carros

Otro dato importante es el tiempo en el que ocurren estos robos. La data apunta que los periodos más peligrosos son las noches de todos los días (menos domingo), la tarde de los domingos y la madrugada de los sábados.

Por ejemplo, entre las 6:00 p.m. de los viernes y 6:00 a.m. de los sábados, ocurrieron 283 sucesos. Además, 686 casos se presentaron con el uso de armas de fuego, 54 con cortopunzantes y 19 bajo efectos de la escopolamina.

Hace un par de días, el Distrito informó que fueron recuperados 15 vehículos y 28 motos. De la mano con este resultado, se informó la desarticulación de tres bandas dedicadas a este crimen: los Altagama, Platinos y The Trucks.

Las recomendaciones para la ciudadanía son: no dejar solo el carro en vía pública, estacionarse en sitios seguros y no dejar objetos costosos a la vista.