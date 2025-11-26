CANAL RCN
Colombia Video

Sorprendieron a dos menores movilizándose en un carro robado por Bogotá

Los jóvenes fueron aprehendidos y el conductor capturado. Autoridades entregaron detalles.

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
08:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El caso tuvo lugar en San Joaquín, barrio de Ciudad Bolívar. Durante la noche del 24 de noviembre, los uniformados que estaban patrullando los alrededores notaron que los pasajeros de un carro tenían un comportamiento peculiar.

VIDEO | Así fue el rescate de 30 animales que estaban abandonados en una casa de Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Así fue el rescate de 30 animales que estaban abandonados en una casa de Bogotá

Acto seguido, comenzó una sigilosa persecución para comprobar las sospechas. Cuando el carro blanco fue detenido, la Policía descubrió que había sido robado en la madrugada del mismo día; pero en la localidad de Usme.

Carro fue robado en Usme y localizado en Ciudad Bolívar

El conductor fue capturado y los dos pasajeros, quienes son menores de edad, quedaron aprehendidos. Las sospechas también se corroboraron con las imágenes reveladas por las cámaras de seguridad.

La Policía mostró que Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Ciudad Bolívar y Suba son las localidades en donde se presenta la mayor cantidad de robos. Entre las cinco agrupan 1.506 casos, el 55.81% de los reportes.

En lo corrido de 2025 (hasta el 31 de octubre), hubo una reducción del 24.5% en los casos. Las localidades también tuvieron menos reportes, exceptuando San Cristóbal (tuvo 21 hechos más).

Localidades en donde más roban carros

Otro dato importante es el tiempo en el que ocurren estos robos. La data apunta que los periodos más peligrosos son las noches de todos los días (menos domingo), la tarde de los domingos y la madrugada de los sábados.

VIDEO | Momento exacto del brutal choque entre un bus y una tractomula en la vía Bogotá - Tunja
RELACIONADO

VIDEO | Momento exacto del brutal choque entre un bus y una tractomula en la vía Bogotá - Tunja

Por ejemplo, entre las 6:00 p.m. de los viernes y 6:00 a.m. de los sábados, ocurrieron 283 sucesos. Además, 686 casos se presentaron con el uso de armas de fuego, 54 con cortopunzantes y 19 bajo efectos de la escopolamina.

Hace un par de días, el Distrito informó que fueron recuperados 15 vehículos y 28 motos. De la mano con este resultado, se informó la desarticulación de tres bandas dedicadas a este crimen: los Altagama, Platinos y The Trucks.

Las recomendaciones para la ciudadanía son: no dejar solo el carro en vía pública, estacionarse en sitios seguros y no dejar objetos costosos a la vista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

¡Ojo! Impusieron restricción total a los cigarrillos y vapers en entornos educativos de Medellín

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría evalúa suspender al general Huertas y a Wilmar Mejía por sus presuntos vínculos con disidencias de 'Calarcá'

Defensoría del Pueblo

Defensora del Pueblo sugiere que “se necesita una evaluación” de los diálogos de paz tras revelación de los archivos de Calarcá

Otras Noticias

Arsenal

Arsenal vs. Bayern Múnich, en Champions League: hora y canal para ver el partidazo

Bayern Múnich visita este miércoles a Arsenal sin la presencia del colombiano Luis Díaz. Prográmese para el juego.

Enfermedades

Piden retirar producto para bebés que se comercializa en Colombia: alertan por grave enfermedad

Entidades internacionales emitieron una alerta crítica mundial y ordenaron el retiro masivo sobre este producto.

Masterchef Celebrity Colombia

Valentina Taguado reaccionó tras perder la final de MasterChef Celebrity: "¿Para qué destilar tanto odio?"

Dólar

Nuevo giro inesperado en el precio del dólar en Colombia hoy 26 de noviembre de 2025: así se cotizó

Abuso

Madre asesinó y ocultó 4 años a sus hijos en maletas en una bodega: una subasta reveló el aterrador crimen