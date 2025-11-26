La versión del hombre que atropelló muchas veces y mató a la amiga de su novia en Suba
El hombre se presentó voluntariamente ante la Fiscalía donde fue capturado por el delito de homicidio.
08:02 p. m.
En las últimas horas, la Fiscalía confirmó que fue judicializado el hombre señalado de causarle la muerte a una mujer a quien habría atropellado en repetidas oportunidades, tras una discusión, en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, el señalado por el crimen de la joven de 23 años, se presentó de manera voluntaria a las autoridades que lo buscaban tras haberse fugado del lugar de los hechos.
Al presunto agresor le fue imputado el delito de homicidio culposo. Los hechos ocurrieron frente a un grupo de personas, en los alrededores de Bulevar Suba.
La versión del hombre que habría asesinado con su carro a la amiga de su novia
Los hechos ocurrieron en horas de la noche del pasado 18 de noviembre en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, cuando el procesado atropelló a una joven con su vehículo y le causó la muerte.
El procesado habría acelerado el automotor para supuestamente evitar ser agredido por un grupo de personas y en su huida atropelló a la víctima.
Según la investigación, liderada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, el hombre identificado como David Valencia Cochero habría intentado huir de un grupo de personas que le lanzaba elementos contundentes y buscaban agredirlo y en medio de esa maniobra embistió con el automotor a la mujer.
Presunto asesino de la amiga de su novia se declaró inocente
Este 26 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación imputó a David Valencia Cochero como presunto responsable del delito de homicidio culposo, el cual estaría relacionado con la muerte de una joven por múltiples impactos con un vehículo.
El procesado, quien se presentó de manera voluntaria ante las autoridades, no aceptó el cargo en su contra.