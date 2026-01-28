Hallan sin vida a niña de seis años que cayó a un río en Tuluá

Una niña de seis años fue encontrada sin vida en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, luego de haber caído a un río en la tarde de este martes 27 de enero.

Hallan cuerpo de menor que cayó a un río

El hallazgo se produjo tras cerca de 20 horas de intensas labores de búsqueda por parte de organismos de socorro.

De acuerdo con la información preliminar, la menor fue arrastrada por la corriente en circunstancias que aún son materia de verificación por parte de las autoridades.

Desde el momento en que se reportó la emergencia, equipos de rescate iniciaron un operativo para ubicarla, recorriendo distintos puntos del afluente.

Las labores se extendieron durante la noche y la madrugada, hasta que finalmente, este miércoles, fue localizado el cuerpo de la niña. El hecho ha generado profunda consternación entre los habitantes del municipio.

Las autoridades continúan adelantando las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y brindar acompañamiento a la familia de la menor en medio de esta difícil situación.

Mujer que fue arrastrada por una corriente en Cundinamarca falleció

Un escenario similar se registró en las recientes horas en el departamento de Cundinamarca, pero esta vez por las fuertes lluvias que se han registrado en las recientes horas, que provocaron graves emergencias en varios municipios.

Una de ellas cobró la vida de una mujer de 65 años. El hecho se presentó en un sector conocido como Puente Roto, sobre la vía que comunica San Joaquín con La Mesa. Allí, el desbordamiento de una quebrada arrastró un vehículo.

En el automóvil se movilizaban dos personas: una mujer de 65 años, quien perdió la vida, y un acompañante que logró salir a tiempo y se encuentra fuera de peligro.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que las lluvias comenzaron con fuerza desde la tarde del martes 27 de enero y se prolongaron hasta la noche, alcanzando niveles de precipitación superiores a los promedios históricos de la región.