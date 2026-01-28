Millonarios vs. Medellín en riesgo: el partido volvería a aplazarse

El calendario de la Liga BetPlay I- 2026 enfrenta un nuevo dilema logístico que pone en duda la realización de uno de los más partidos más atractivos de la cuarta jornada.

El compromiso entre Millonarios y Deportivo Independiente Medellín (DIM), programado inicialmente para este domingo 1 de febrero de 2026, podría sufrir una modificación de última hora debido a un evento extra deportivo.

La controversia surgió este miércoles 28 de enero, luego de que el espacio radial La Fm Más Fútbol informara sobre las dificultades técnicas que implica el desmonte de la infraestructura del concierto en homenaje al artista popular Yeison Jiménez.

Dicho evento musical está pactado para el sábado 31 de enero, dejando un margen de tiempo extremadamente reducido para que el escenario deportivo recupere las condiciones óptimas para el fútbol profesional.

Concierto en El Campín pondría en duda Millonarios vs. Medellín

Según fuentes cercanas a la administración del estadio, el proceso de desmontaje y la adecuación de la gramilla podrían extenderse más allá del cronograma estipulado, lo que impediría la entrega del escenario a la Dimayor en los tiempos requeridos para la logística de seguridad del partido.

A pesar de la alerta, existe una luz de esperanza para los aficionados de ambos equipos. La Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá ha manifestado que la intención actual de todas las partes es que el duelo entre el "Embajador" y el "Poderoso" se lleve a cabo según lo planeado.

No obstante, la decisión final dependería de la celeridad con la que el operador logístico del concierto libere el campo de juego y la decisión que tomen en las últimas horas.

Programación y estado actual del partido entre Millonarios y Medellín

Hasta el momento, el calendario oficial mantiene el encuentro para el domingo 1 de febrero a las 8:30 p.m. en el estadio El Campín.

Millonarios llega con la necesidad de ganar tras un proceso débil en lo deportivo, mientras que Medellín busca sumar puntos valiosos en condición de visitante.

Cualquier retraso en el desmonte de la tarima obligaría a la Dimayor a reprogramar el juego, sumando otra fecha pendiente a un calendario ya bastante apretado.

Los abonados y seguidores de ambos clubes permanecen a la espera de un comunicado oficial que ratifique la viabilidad del campo de juego o, por el contrario, confirme una nueva postergación que afectaría el ritmo competitivo de ambas plantillas.