CANAL RCN
Colombia

¿Quién era Diógenes Quintero, el congresista que murió en la avioneta de Satena?

El congresista había inscrito su candidatura a la Cámara por Norte de Santander el pasado 5 de diciembre. Iba con su asistente.

¿Quién era Diógenes Quintero, el congresista que murió en la avioneta de Satena?
Foto: X @diogenesqa

Noticias RCN

enero 28 de 2026
05:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Después de cuatro horas de búsqueda, campesinos que se encontraban entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, en Norte de Santander, hallaron los restos de la avioneta que desapareció 11 minutos antes de su aterrizaje en la ciudad de Ocaña.

Revelan lista de pasajeros a bordo de la avioneta de Satena siniestrada: iban políticos
RELACIONADO

Revelan lista de pasajeros a bordo de la avioneta de Satena siniestrada: iban políticos

En la aeronave viajaba el congresista y candidato a la Cámara de Representantes Diógenes Quintero, junto a su asistente, Natalia Acosta Salcedo. El partido de la U emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de sus miembros.

El partido de la U se permite informar que en la avioneta de la aerolínea Satena que sufrió un siniestro aéreo se movilizaba nuestro candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Norte de Santander, Diógenes Quintero, junto algunos miembros de su equipo de trabajo.

Confirman el hallazgo de la avioneta de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña
RELACIONADO

Confirman el hallazgo de la avioneta de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña

¿Quién era el congresista Diógenes Quintero, fallecido en avioneta de Satena?

Diógenes Quintero terminaba su periodo como representante a la Cámara y el pasado 5 de diciembre inscribió su candidatura para quedarse nuevamente con la curul por Norte de Santander en el legislativo.

Diógenes Quintero Amaya nació en Agua Blanca, corregimiento del municipio de Hacarí, en el Catatumbo. Era abogado, especialista en derecho administrativo de la Universidad Libre de Cúcuta y cursaba una maestría en gerencia para el desarrollo en la Universidad Externado de Colombia.

Fue personero municipal de Hacarí y defensor regional en Ocaña, cargos desde los cuales impulsó acciones para proteger a las comunidades más afectadas por el conflicto armado y la exclusión del Estado.

Su liderazgo territorial se consolidó como fundador y presidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo.

En 2022 fue elegido Representante a la Cámara por las curules de paz, con el respaldo de comunidades víctimas del desplazamiento forzado.

En el Congreso de la República enfocó su labor legislativa en temas como la reforma agraria, la defensa de la vida campesina, el desarrollo rural integral y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Investigan desaparición de avioneta de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña: esto se sabe
RELACIONADO

Investigan desaparición de avioneta de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña: esto se sabe

Diógenes Quintero, su asistente Natalia Acosta y el candidato Carlos Salcedo entre las víctimas

Este trágico accidente se registró tan solo 18 días después de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y su equipo de trabajo en circunstancias similares en Paipa, Boyacá.

El congresista Diógenes Quintero se encontraba acompañado de parte de su equipo de trabajo, entre ellos su asistente Natalia Acosta.

Asimismo, en la aeronave viajaba Carlos Salcedo candidato a una curul de paz en el Congreso.

El partido de la U lamentó la muerte de sus militantes y describió a Diógenes Quintero como “un líder comprometido con su región con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública”.

Salió a la luz el verdadero estado de la avioneta en la que murió Yeison Jiménez y el reporte de su piloto
RELACIONADO

Salió a la luz el verdadero estado de la avioneta en la que murió Yeison Jiménez y el reporte de su piloto

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Partido de la U

Partido de La U lamenta muerte de su candidato Diógenes Quintero en accidente aéreo

Norte de Santander

Revelan lista de pasajeros a bordo de la avioneta de Satena siniestrada: iban políticos

Ejército Nacional

Ejército desmanteló presunto centro logístico del narcotráfico en La Guajira

Otras Noticias

Viral

Carmen Villalobos encendió las redes sociales tras ruptura con Frederik Oldenburg: video

Relación de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg llegó a su fin: video viral lo confirmó.

Bayern Múnich

Asistencia de Luis Díaz en la victoria del Bayern Múnich ante PSV por Champions: así le fue al colombiano

Luis Díaz dio una asistencia clave en la victoria del Bayern Múnich ante PSV por la Champions League. Así fue el rendimiento del colombiano en el partido.

Gobierno Nacional

Salario de soldados en Colombia en 2026 aumentó: ¿En cuánto quedó?

Ecuador

¿Presidente Petro se ofreció a conversar con Daniel Noboa y el ecuatoriano lo ignoró?

Medicamentos

Niña de 9 años está en riesgo de perder un trasplante por falta de medicamentos: su papá fue el donante