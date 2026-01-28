¿Quién era Diógenes Quintero, el congresista que murió en la avioneta de Satena?

Después de cuatro horas de búsqueda, campesinos que se encontraban entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, en Norte de Santander, hallaron los restos de la avioneta que desapareció 11 minutos antes de su aterrizaje en la ciudad de Ocaña.

En la aeronave viajaba el congresista y candidato a la Cámara de Representantes Diógenes Quintero, junto a su asistente, Natalia Acosta Salcedo. El partido de la U emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de sus miembros.

El partido de la U se permite informar que en la avioneta de la aerolínea Satena que sufrió un siniestro aéreo se movilizaba nuestro candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Norte de Santander, Diógenes Quintero, junto algunos miembros de su equipo de trabajo.

¿Quién era el congresista Diógenes Quintero, fallecido en avioneta de Satena?

Diógenes Quintero terminaba su periodo como representante a la Cámara y el pasado 5 de diciembre inscribió su candidatura para quedarse nuevamente con la curul por Norte de Santander en el legislativo.

Diógenes Quintero Amaya nació en Agua Blanca, corregimiento del municipio de Hacarí, en el Catatumbo. Era abogado, especialista en derecho administrativo de la Universidad Libre de Cúcuta y cursaba una maestría en gerencia para el desarrollo en la Universidad Externado de Colombia.

Fue personero municipal de Hacarí y defensor regional en Ocaña, cargos desde los cuales impulsó acciones para proteger a las comunidades más afectadas por el conflicto armado y la exclusión del Estado.

Su liderazgo territorial se consolidó como fundador y presidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo.

En 2022 fue elegido Representante a la Cámara por las curules de paz, con el respaldo de comunidades víctimas del desplazamiento forzado.

En el Congreso de la República enfocó su labor legislativa en temas como la reforma agraria, la defensa de la vida campesina, el desarrollo rural integral y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Diógenes Quintero, su asistente Natalia Acosta y el candidato Carlos Salcedo entre las víctimas

Este trágico accidente se registró tan solo 18 días después de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y su equipo de trabajo en circunstancias similares en Paipa, Boyacá.

El congresista Diógenes Quintero se encontraba acompañado de parte de su equipo de trabajo, entre ellos su asistente Natalia Acosta.

Asimismo, en la aeronave viajaba Carlos Salcedo candidato a una curul de paz en el Congreso.

El partido de la U lamentó la muerte de sus militantes y describió a Diógenes Quintero como “un líder comprometido con su región con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública”.