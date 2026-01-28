Partido de La U lamenta muerte de su candidato Diógenes Quintero en accidente aéreo

Sobre las 4:00 de la tarde de este miércoles 28 de enero se confirmó que una aeronave de la aerolínea Satena se accidentó.

Partido de la U lamenta muerte de Diógenes Quintero

Una vez se conoció la información, el Partido de la U confirmó que Diógenes Quintero, candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Norte de Santander, se encontraba a bordo de la aeronave que sufrió un siniestro.

En la avioneta también viajaban integrantes de su equipo de trabajo.

Un documento compartido por la aerolínea reveló la identidad de los demás ocupantes. Se trata del capitán Daniel Vanegas, el copiloto José de la Vega, Natalia Cristina Acosta Salcedo, María Tocoroma Álvarez Barbosa, María Alejandra Avendaño Rincón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Anirley Julio Osorio, Juan David Pacheco Mejía, Karen Liliana Perales Vera, Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, Diógenes Quintero, Ana Yisel Quintero, Jineth Rincón, Carlos Salcedo y María Alejandra Sánchez Criado.

A través de un comunicado, la colectividad expresó su profundo pesar por la tragedia. “Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país. Diógenes Quintero fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública”.

El Partido de la U también envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas, así como a sus allegados, en medio del dolor que deja el accidente.

En su pronunciamiento, la colectividad rindió homenaje a la memoria de quienes fallecieron y elevó oraciones por su descanso eterno.

Partidos y figuras políticas lamentan accidente en el que murió Diógenes Quintero

Entretanto, a través de su cuenta oficial de X, el Centro Democrático también lamentó el accidente.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de los pasajeros y tripulantes fallecidos, entre ellos el congresista Diógenes Quintero”.

Luis Gilberto Murillo, exgobernador y exministro, envió un mensaje de solidaridad para las familias de los fallecidos.

Sergio Fajardo también se pronunció al respecto. “Lamento profundamente el fallecimiento del representante Diógenes Quintero, del candidato Carlos Salcedo y de las 13 personas que se desplazaban junto a ellos en la avioneta que se accidentó hoy en el Catatumbo. Toda mi solidaridad con sus familias y amigos. Urge esclarecer lo ocurrido”.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, publicó un mensaje en su cuenta de X describiendo a Quintero.