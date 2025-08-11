Hallan sin vida al comandante de bomberos arrastrado por un río en cuando buscaba a menor desaparecida

Después de 48 horas de intensa búsqueda se confirmó el hallazgo sin vida del comandante del Cuerpo de bomberos Voluntarios de El Colegio, Carlos Andrés Rozo, quien desapareció en el sector Puente Río Chiquito, vereda Cerinza en el municipio de Gutiérrez, Cundinamarca, mientras participaba en la búsqueda de la menor Shairin Tovar Quintero.

El comandante de bomberos decidió apoyar la búsqueda de una niña de 11 años que habría sido arrastrada por el río Blanco cuando jugaba con otra menor, el pasado 4 noviembre.

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca confirmó la trágica noticia:

Lamentamos informar que en la tarde de hoy fue encontrado el cuerpo de subteniente Carlos Andrés Rozo, miembro activo del cuerpo especializado de búsqueda y rescate. Estaba desaparecido en medio de un proceso de búsqueda en el municipio de Gutiérrez.

Detalles del hallazgo del comandante de Bomberos desaparecido en río de Gutiérrez

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó detalles del lugar exacto en el que fue encontrado el cadáver del comandante Rozo:

El cuerpo fue localizado en el sector Peñalisa, al cual la única manera de acceder para efectuar el rescate es por vía helicoportada.

Asimismo, aseguró que adelantan las gestiones necesarias contar con este mecanismo de rescate que permita la extracción del cuerpo del uniformado.

El teniente fue encontrado en el sector conocido como Peñalisa, en límites entre Gutiérrez y Guayabetal, exactamente a 5 kilómetros de donde se presentaron los hechos.

Niña de 11 despareció en río de Gutiérrez y bombero murió en su búsqueda

Como Shairin Tovar fue identificada la niña de 11 años que habría caído al río Blanco cuando jugaba con otra menor en el municipio de Gutiérrez.

Después de dos días de búsqueda, el comandante de los Bomberos de El Colegio, durante el operativo en la zona, también habría sido arrastrado por la corriente. 48 horas después, fue ubicado en una zona de difícil acceso, a pocos kilómetros del lugar de su desaparición.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus compañeros del Cuerpo de Bomberos y a toda la comunidad bomberil de Cundinamarca.

Además, se confirmó que aún continúa la búsqueda de la menor que está desaparecida en el municipio de Gutiérrez desde el pasado 4 de noviembre.