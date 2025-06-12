Banda ofrecía visas laborales falsas y hasta supuestos pases para el Mundial 2026

Las autoridades lograron desmantelar una banda que estafaba a ciudadanos haciéndoles creer que podían obtener visas para viajar y trabajar legalmente en Estados Unidos.

¿Qué se sabe sobre la banda que falsificaba visas?

Investigadores del grupo élite de la Dijín, en coordinación con agencias de Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Ecuador, desarticularon una organización criminal dedicada a ofrecer visas laborales falsas.

La red habría estafado a miles de personas en varios países de Latinoamérica, prometiéndoles trámites rápidos y seguros para ingresar legalmente a territorio estadounidense.

Según las autoridades, los delincuentes suplantaban páginas web y perfiles institucionales para ganar credibilidad. “Estas modalidades delictivas se basan en engañar a las víctimas mediante sitios falsificados. Tenían al menos 30 páginas de Facebook que imitaban oficinas y entidades oficiales”, explicaron.

¿Cómo operaba la estructura?

El grupo utilizaba un sofisticado sistema de falsificación, copiando logos, símbolos oficiales y banderas de agencias del gobierno de Estados Unidos. Con estos elementos, simulaban ser organizaciones legítimas encargadas de tramitar visas y permisos laborales.

Durante la investigación se descubrió que, además de las visas falsas, también ofrecían supuestos pases para la Copa Mundial de la FIFA 2026, ampliando así su esquema fraudulento.

Hasta el momento, 19 personas han sido capturadas en cuatro países, entre ellos Colombia. Las autoridades continúan analizando la información incautada para identificar más víctimas y posibles cómplices.