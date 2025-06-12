Capturan a policía que planeó mortal robo en joyería de Bucaramanga: filtraba lo que recibía por radio

En las últimas horas, la Policía de Bucaramanga capturó al subintendente Richard José Sierra, señalado por la Fiscalía de haber entregado información reservada por radio a la banda delincuencial que intentó perpetrar un millonario robo en una joyería del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, el pasado 29 de noviembre.

La captura se materializó tras señalar al uniformado de los delitos de homicidio agravado, cohecho propio, hurto agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Sierra, quien llevaba apenas tres meses trabajando en Bucaramanga, fue puesto de inmediato a disposición de la autoridad judicial para la legalización de su detención.

Policía filtraba información de su radio a ladrones de joyería

Durante la audiencia, se conoció que la organización criminal, presuntamente procedente de Barranquilla, habría contado con la colaboración activa del uniformado.

Testimonios indican que “un policía de apellido Sierra, con jurisdicción cerca del centro comercial”, transmitía a la banda detalles operativos, movimientos en tiempo real y toda la información que recibía por radio, facilitando la logística del robo y la planificación de la ruta de escape.

Las pesquisas revelaron que, mientras la banda se preparaba para irrumpir en la joyería, el uniformado presuntamente monitoreaba las comunicaciones oficiales y filtraba los datos a los integrantes de la banda para evitar que fueran detectados.

Esto les permitió avanzar hasta que la Policía frustró el intento de hurto.

Capturaron a policía que sería el cerebro del robo en joyería de Bucaramanga

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que la captura del subintendente Sierra es prueba del compromiso policial con la transparencia.

La investigación apunta a que Sierra no actuó solo. Versiones recogidas por las autoridades indican que existe la posibilidad de que varios policías pudieran estar vinculados con la banda criminal, aunque por ahora solo se ha oficializado la captura del subintendente.

Las diligencias avanzan para determinar si existieron otros niveles de complicidad o facilitación interna.

“No permitiremos que unos pocos empañen el trabajo honesto de miles de policías comprometidos con la seguridad”, dijo el comandante de la Policía de Bucaramanga.